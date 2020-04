Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall alleinbeteiligt mit zwei verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am 26.04.2020 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 19-jährige aus der Gemeinde Stuhr mit ihrem Pkw Renault Twingo mit Syker Zulassung den Sandkampsweg in Richtung Delmestau. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die 19-jährige in einer S-Kurve die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr im Anschluss frontal gegen einen linksseitig stehenden Baum. Die Fahrerin wurde dabei ersten Informationen nach schwer, die 18-jährige Beifahrerin aus Stuhr leicht verletzt. Beide wurden mittels Krankenwagen in das Delmenhorster Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da es sich bei der Straße um eine wenig befahrene Straße handelte, kam es zu keinen bemerkenswerten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. POK Kasseck

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell