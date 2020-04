Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Südring/ Treffen im Pkw

Coesfeld (ots)

In einem schwarzen Mercedes trafen sich drei junge Männer am Gründonnerstag (09.04.) gegen 13 Uhr auf dem Südring in Dülmen. Da die drei Dülmener damit gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen haben, legten Polizisten Anzeigen vor.

