Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Automaten bei Einbruch in Imbissstube aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Spiel- und Zigarettenautomaten brachen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Imbissstube an der Nordlandwehr in Dülmen in der Zeit von Mottwoch (09.04.), 23 Uhr bis Gründonnerstag um 08.30 Uhr auf. Zur Höhe der Beute ist bislang nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

