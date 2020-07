Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280720-599: E-Bikes im Visier von Dieben

Gummersbach / Wipperfürth (ots)

E-Bikes sind auch bei Dieben sehr beliebt - in Gummersbach haben Diebe zwei Exemplare aus einer Gartenhütte gestohlen und in Wipperfürth schlugen Diebe an einem öffentlichen Fahrradständer zu. Neben den E-Bikes der Marke KTM nahmen die Täter in der Gummersbacher Birkenstraße auch gleich die dazugehörigen Ladegeräte und zwei Fahrradhelme mit, die sich gemeinsam mit den Fahrrädern in einer verschlossenen Gartenhütte befanden. An der Hütte hatten die Täter zuvor ein Fenster aufgehebelt. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich zwischen 16.00 Uhr am Sonntag (26. Juli) und 08.00 Uhr am Montagmorgen ereignete, nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Ein graugrünes Mountainbike der Marke LA Pierre mit auffällig dicken Reifen haben Diebe am Montagabend (27. Juli) zwischen 21.00 und 22.40 Uhr von einem Fahrradständer an der Alten Drahtzieherei (Wupperstraße) in Wipperfürth gestohlen. Auch von dem Faltschloss, mit dem das Fahrrad gesichert war, fehlt jede Spur. In diesem Fall richten Sie Ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth (Tel.: 02261 81990).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell