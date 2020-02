Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Postfiliale in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 24. Februar 2020, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar 2020, 7:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Postfiliale in der Hauptstraße.

Sie hebelten die rückwärtige Eingangstür des Wohn- und Geschäftshauses auf und gelangten so im weiteren Verlauf in die Postfiliale. Am Versuch, ein Fenster von außen aufzuhebeln, scheiterten sie.

In den Räumlichkeiten konnten sie keine Wertgegenstände auffinden und verließen diese ohne Beute. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00242809).

