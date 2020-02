Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elsfleth +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Pkw-Fahrerinnen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 25. Februar 2020, gegen 9:30 Uhr, in Elsfleth zu.

Eine 55-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Weserufer in Richtung B 212. Als sie beabsichtigte, im weiteren Verlauf den Kreuzungsbereich Am Weserdeich/Oberhammelwarder Straße zu passieren, übersah sie aufgrund blendender Sonne den Pkw einer 52-Jährigen aus Brake. Sie war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw auf der Straße Am Weserdeich in Richtung Elsfleth unterwegs. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander.

Ein Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen der Brakerin und brachte sie im Anschluss in eine umliegende Klinik. Die 55-Jährige lehnte eine weitere ärztliche Behandlung ab.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

