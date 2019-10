Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall auf der Umgehungsstraße

Lingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der Umgehungsstraße im Lingener Ortsteil Laxten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Der 60-jährige Mann befuhr um 05:45 Uhr mit seinem Sattelzug die B213/B70 aus Meppen kommend in Richtung Nordhorn, als er in Höhe der Abfahrt Laxten in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Das mit Wasserkisten beladene Gespann kam ins Schleudern und kippte in den Seitenraum. Der 42-jährige Fahrer des entgegenkommenden LKW konnte sein Fahrzeug kurz nach dem Anstoß auf der Fahrbahn zum Stehen bringen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 60-jährige LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße wurde durch die Straßenmeisterei Nordhorn voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Feuerwehr aus Lingen war mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Da Betriebsstoffe ausliefen wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn betraut.

Auch in den nächsten Stunden muss in diesem Bereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Bundesstraße bleibt für die Bergung noch für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell