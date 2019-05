Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Bielefeld-Stieghorst

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Stieghorst - Am Samstagmorgen, 4.5.2019, erhielt die Polizei Bielefeld gegen 8.40 Uhr telefonisch einen Hinweis zu einem Angriff auf eine Frau auf der Straße Löllmannshof.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand griff ein 27-jähriger Bielefelder seine 25-jährige Ex-Freundin unvermittelt auf der Straße, in der Nähe ihrer Wohnanschrift, an und fügte ihr Stich- und Schnittverletzungen zu. Der tatverdächtige Bielefelder konnte noch vor Ort dank der Mithilfe von Anwohnern vorläufig festgenommen werden, das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht mehr.

Die Polizei Bielefeld richtete wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts die sechsköpfige Mordkommission "Lölle" unter Leitung von Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Kauschke ein. Die Ermittlungen dauern an.

