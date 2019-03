Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.03.2019. Täter versuchten, die Felgen eines in Salzgitter-Bad abgestellten Fahrzeuges zu entwenden.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bad, Gittertor, 15.03.2019, 02:00 Uhr.

Die Täter hatten es auf einen in der Straße Gittertor abgestellten Mercedes abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde versucht, die Alufelgen vom Fahrzeug zu entwenden. Zuvor sollte der Pkw auf Pflastersteinen aufgebockt werden. Ermittlungen ergaben, dass offensichtlich drei Täter an der Tat beteiligt waren. Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm, schlank, relativ junk, dunkle Bekleidung, grauer Kapuzenpullover. Hinweise nimmmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341/8250 entgegen.

