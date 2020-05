Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kind bei Unfall in Sulingen verletzt - Brand eines Pkw in Weyhe - Drei Verletzte bei Unfall in Ehrenburg ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Kennzeichendiebstähle

In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, wurden im Ortsgebiet Sulingen, Linderner Straße, Nienburger Straße, Hans-Hermann-Meyer-Straße, Werner-Kling-Straße, Fillerdamm und Buchenstraße verschiedene Kennzeichen von insgesamt sieben abgestellten Kraftfahrzeugen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Kind

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr wurde ein 11-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Sulingen leicht verletzt. Eine 69-jährige Frau Preußisch Oldendorf bog mit ihrem PKW Ford von der Schmelingstraße nach rechts auf die Lindenstraße in Richtung Schwaförden ab, die Ampel zeigte Grünlicht für sie an. Plötzlich und unerwartet überquerte der 11-jährige Junge mit seinem Fahrrad die Lindenstraße und wurde durch ein vor der Ampel wartendes Fahrzeug verdeckt. Bei der Kollision mit dem PKW stürzte der 11-jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Drei Personen wurden gestern am späten Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Stocksdorf auf der Landesstraße 341 leicht verletzt. Gegen 17:40 Uhr wollte ein 78-jähriger Mann aus Ehrenburg mit seinem PKW Audi von einer Nebenstraße nach links auf die Landesstraße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen von links kommenden PKW Opel Corsa, der 18-jährige Fahrer des Kleinwagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 55-jährige Beifahrerin in dem Opel leicht verletzt, zwei Rettungswagen waren für die ärztliche Versorgung vor Ort. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Weyhe - Pkw Brand

Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw Mercedes in Brand. Das Fahrzeug war vor dem Haus in der Straße Moordamm abgestellt. Am Pkw entstand durch den Brand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weyhe - Radfahrer verletzt

An der Einmündung Hauptstraße / Schnellewalder Straße wurde gestern bei einem Verkehrsunfall ein Radfahrer leicht verletzt. Gegen 09.55 Uhr wollte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus der Schnellewalder Straße auf die Hauptstraße einbiegen. Sie übersah dabei den 59-jährigen Fahrer eines Pedelec und beide kollidierten. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Syke-Barrien - Radfahrer alkoholisiert

Ein Rettungswagen musste am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr einen 32-jährigen Syker versorgen. Der Mann war mit dem Fahrrad gestürzt und konnte eigenständig nicht mehr aufstehen. Es stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert mit einem Fahrrad unterwegs war, obwohl er nicht mehr in der Lage war, verkehrssicher ein Zweirad zu führen. Ein Atemalkoholtest ergab eine einen Wert von 1,5 Promille; eine Blutprobe wurde anschließend im Polizeikommissariat Syke entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

