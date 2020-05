Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weiteres Messer auf Spielplatz in Weyhe gefunden - Carportbrand in Lemförde - Seriendieb in Maasen festgenommen - Brandstifter in Freistatt festgenommen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Weiteres Messer auf Spielplatz gefunden

Nach dem ersten Fund eines Messers gestern auf einem Spielplatz eines Kindergartengeländes in Lahausen (wir berichteten), meldete gestern am Nachmittag eine Mutter einen weiteren Fund eines Messers auf einem Spielplatz in Weyhe. Die Mutter hatte auf einem Spielplatz an der Krefelder Straße eine abgebrochene Messerklinge am Podest einer Rutsche gefunden. Die Polizei hat die Messerklinge für weitere Ermittlungen sichergestellt. Zum Glück hat sich bislang kein Kind verletzt. Die Polizei bitte weiterhin genau hinzuschauen, bevor Kinder an den Spielgeräten spielen können. Auch bittet die Polizei um Hinweise, sobald etwas Ungewöhnliches beobachtet wird. Die Spielplätze in der Gemeinde Weyhe und Umgebung werden verstärkt kontrolliert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Mittwoche gegen 13.45 Uhr wurden zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 26-jähriger Syker erkannte auf der Bremer Straße in Erichshof einen Rückstau zu spät. Trotz Bremsen fuhr er auf das vor ihm haltende Fahrzeug einer 26-jährigen Sykerin auf und schob dieses auf dein weiteres Fahrzeug eines 60-jährigen Bremers. Der Unfallverursacher und die 26-Jährige wurden leicht verletzt. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 8500 Euro.

Lemförde - Carport in Brand

Gegen 15.20 Uhr am gestrigen Mittwoch wurde der Feuerwehr ein Carportbrand in der Stettiner Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei benachbarte Carports bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Die beiden Carports wurden durch das Feuer völlig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Maasen - Seriendieb festgenommen

In der Nacht zum heutigen Donnerstag konnte die Polizei Sulingen einen Seriendieb auf frischer Tat antreffen und festnehmen. In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Diebstählen in einem Selbstbedienungsverkaufsraum mit Milchtankstelle in Maasen. Gegen 00:30 Uhr konnte eine männliche Person, die aufgrund ihrer Erscheinung und Bekleidung als mutmaßlicher Täter in Frage kam, beim Betreten des Raumes beobachtet werden: Polizisten hatten sich in unmittelbarer Nähe versteckt und auf die Lauer gelegt. Beim Verlassen wurde der Mann angesprochen, in seinem Rucksack fanden die Beamten diverses Diebesgut. Der 29-jährige Mann aus Maasen wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hier wurde er erkennungsdienstlich behandelt und seine Identität geklärt. Den 29-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls.

Freistatt - Brandstifter festgenommen

Nach einer vorsätzlichen Brandstiftung in einem Wohnheim der Obdachlosenhilfe in Freistatt konnte die Polizei in der vergangenen Nacht den Brandstifter vorläufig festnehmen. Gegen 01:45 Uhr setzte ein 31-jähriger Bewohner des Gebäudes sein Zimmer in Brand, in dem er eine Gardine ansteckte. Schnell breitete sich das Feuer aus und löste dadurch einen Brandmeldealarm bei der Feuerwehr aus. Diese war schnell vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor es sich in dem Gebäude weiter ausbreitete. Die insgesamt acht weiteren Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Brandleger wurde von der Polizei noch vor Ort festgenommen, er räumte später die Tat ein und führte psychische Probleme als Grund an. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er im Laufe des Vormittages in eine psychiatrische Klinik verbracht. Die Feuerwehren Freistatt und Wehrbleck waren mit ca. 20 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest, die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 57-jähriger Mann aus Mellinghausen nun sehr lange auf seinen Führerschein verzichten. Gestern Abend gegen 22:00 Uhr stoppte ihn die Polizei mit seinem Motorrad auf der Nienburger Straße in Sulingen. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand, festgestellt wurden 1,5 Promille. Der 57-jährige musste mit auf die Wache, wo ihm neben einer Blutprobe auch gleich der Führerschein abgenommen wurde. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

Bruchhausen-Vilsen - Ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der Syker Straße ein 28-jähriger Kleinkraftradfahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und für das Kraftrad kein Versicherungsschutz besteht. Auch auf den Halter des Mopeds, einen 22-jährigen Vilsener, kommt ein Strafverfahren zu, da er als Halter das Fahren zugelassen hat.

Twistringen - betrunkenes Paar mit dem Fahrrad unterwegs

Obwohl eine 42-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann nicht mehr in der Lage waren, verkehrssicher ein Fahrrad zu führen, nahmen sie am öffentlichen Verkehr teil. Die Polizei stellte bei der Frau einen Atemalkoholwert von 1,96 und bei dem Mann einen Wert von 2,60 Promille fest. Beiden Twistringern wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen und es kommt ein Strafverfahren auf sie zu.

