POL-DH: --- Corona-Party in Sulingen aufgelöst - Radfahrer in Diepholz schwer verletzt - Drei Fahrräder in Bassum entwendet

Sulingen - "Corona-Party" aufgelöst

Die Polizei Sulingen löste am gestrigen Abend in der Kantstraße in Sulingen eine sog. "Corona-Party" auf. Gegen 22:50 Uhr wurden die Beamten zu einer Feierlichkeit gerufen und trafen insgesamt fünf junge Leute in einer Wohnung an, ohne jegliche Beachtung der Hygiene- und Abstandregeln wurde dort gefeiert. Die amtsbekannten Personen waren zum wiederholten Male wegen ähnlicher Sachverhalte aufgefallen, so dass erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet wurde.

Diepholz - Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag gegen 15.05 Uhr wurde ein 60-jähriger Radfahrer aus Diepholz schwer verletzt. Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Uchte wollte von der Hindenburgstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Sie übersah dabei den Radfahrer und beide kollidierten. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer, u.a. am Kopf, und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Drebber - Aussage gegen Aussage

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern der Hoopener Straße endete am gestrigen Montag gegen 21.00 Uhr mit einer Beule in der Fahrertür eines Pkw Toyota. Der Anzeigenerstatter ging gerade zu seinem Pkw, als der 40-jährige Mitbewohner auf ihn zugelaufen kam. Er beleidigte den Anzeigenerstatter, trat mehrfach mit dem Fuß gegen die Fahrertür des Pkw und schlug mit der Faust auf die Windschutzscheibe. Die hinzugerufene Polizei konnte die Situation beruhigen, aber nicht zweifelsfrei klären. Sie bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 05441 / 9710 zu melden. Insbesondere ein 25-30 Jahre schlanker alter Mann, mit kurzen lockigen Haaren, wird gebeten sich zu melden.

Bassum-Hassel - Hochsitz entwendet

Im Ortsteil Hassel wurde von einem Grundstück bei den Teichen ein mobiler Hochsitz im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Er befand sich fest montiert auf einem Anhänger ohne Kennzeichen. Der Diebstahl muss sich in der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis gestrigen Montag ereignet haben. Wem in dieser Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, dies bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, zu melden.

Bassum - Drei Fahrräder entwendet

In der Berliner Straße in Bassum wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Fahrräder aus einer verschlossenen Gartenlaube entwendet. Es handelt sich um zwei Elektrofahrräder der Marken Conway (Rahmenfarbe anthrazit) und Velo de Ville (Rahmenfarbe grün) sowie um ein grün-schwarzes Mountainbike der Marke Stevens im Gesamtwert von ca. 6000 Euro. Wer im Umkreis der Berliner Straße etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, zu informieren.

Weyhe - Batterien entwendet

In der Nacht von Sonntag, 14.00 Uhr, bis Montag, 04.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem umzäunten Grundstück insgesamt sechs Batterien. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände in der Lahauser Straße. Hier entwendeten sie zielgerichtet die 6 Batterien, die für mobile Lichtzeichenanlagen vorgesehen waren. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

