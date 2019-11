Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 03.11.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Raubüberfall auf Wettbüro - Offenbach

Gestern Abend, gegen 23.10 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Wettbüro in der Sprendlinger Landstraße und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Diese musste die Tageseinnahmen herausgeben und in eine Plastiktüte legen. Anschließend flüchteten die beiden Räuber mit mehreren tausend Euro Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 56-jährige Beschäftigte blieb bei dem Überfall unverletzt. Beide Täter waren etwa 30-40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß und trugen schwarze Sturmhauben. Einer der beiden trug BlueJeans, eine graue Jacke mit Abzeichen und weißer Kapuze, graue Handschuhe und schwarze Schuhe. Der andere war mit einer schwarz/weißen Trainingsjacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und ebenfalls schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug blaue Handschuhe und bedrohte die Bedienstete mit einer Schusswaffe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen vierliefen bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise.

Bereich Main-Kinzig

- keine Beiträge-

Autobahnpolizei Langenselbold

- keine Beiträge-

Offenbach am Main, 03.11.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

