Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrten unter Betäubungsmitteln in Lemförde und Weyhe - Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr in Stuhr - Unfall in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Unter Betäubungsmittel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr einen 19-jährigen Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender Mittel fest. Der 19-Jährige fuhr mit seinen Pkw in der Lahauser Straße in Kirchweyhe, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigt ein positives Ergebnis auf Kokain an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte der 19-Jährige aus der Gemeinde Weyhe den Konsum von Kokain und Marihuana ein. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, kam es auf der Moordeicher Landstraße in Groß Mackenstedt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen bislang unbekannten männlichen Fahrzeugführer. Der Unbekannte überholte zunächst den Meldenden, scherte dann wieder vor diesem ein und bremste stark ab. Der Meldende konnte eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. Im weiteren Verlauf begab sich die bislang unbekannte männliche Person zur Fahrertür des Meldenden und versuchte diese zu öffnen. Als dies misslang, beschädigte er die Fahrertür durch Schläge und Tritte und entfernte sich anschließend. Gegen den unbekannten Fahrer wird wegen gleich mehrerer Verstöße ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, in Verbindung zu setzen.

Lemförde - Unter Betäubungsmittel

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr stoppte die Polizei in Lemförde, Am Burggraben, einen Mercedes Benz. Der 21-jährige Fahrer aus Stemwede stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Fahrzeug entdeckte die Polizei eine kleine Dose mit Marihuana und weitere Gegenstände, sowie Bargeld.

Wetschen - Unter Alkoholeinfluss

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 23-jähriger Mann aus Lohne, als er am Sonntag gegen 05.10 Uhr in Wetschen, Akazienstraße, als Fahrer eines Pkw von der Polizei kontrolliert wurde. Einen Test lehnte der 23-Jährige ab, so das eine Blutprobe entnommen werde musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Diepholz - Von Fahrbahn abgekommen

Gegen 20.00 Uhr am Samstagabend geriet ein Pkw Opel-Vectra in der Sulinger Straße von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der 51-jährige Fahrer entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, konnte aber später von der Polizei angetroffen werden. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

