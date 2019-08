Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Taube erleidet Stromschlag - Bundespolizei als Tierretter

Bild-Infos

Download

Halle (ots)

Am heutigen Vormittag, den 14. August 2019 bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 09.40 Uhr einen lauten Knall in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes Halle. Es stellte sich heraus, dass eine Taube im Bereich des Bahnsteiges 9 einen Stromüberschlag ausgelöst hatte. Sie berührte mit einem ihrer Flügel die Oberleitung und fiel in das Gleis 9. Die Taube hatte großes Glück: Sie überlebte den Stromschlag aber sie war verletzt. Die beherzten Bundespolizisten zögerten nicht lange und holten die verletzte Taube aus dem Gleis. Anschließend übergaben sie die Taube mit der Hoffnung auf vollständige Genesung an die Tierrettung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell