POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 23.05.2020

Verkehrsunfall Wagenfeld Auf der Diepholzer Straße (B 239) kam es am gestrigen Freitag. 22.05.2020, gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hier befährt ein 36-jähriger Mann aus Wagenfeld die B 239 und beabsichtigt, nach links abzubiegen. Dies erkennt eine ihm nachfolgende 51-jährige Frau aus Drebber und bremst ihr Fahrzeug ab. Der nun folgende 48-jährige Mann aus Wagenfeld erkennt dies zu spät und fährt auf das Fahrzeug der 51-jähirgen Frau, wodurch deren PKW auf den Wagen des 36-jährigen Mannes geschoben wird. Durch den Unfall wird die 51-jährige Frau leicht verletzt.

Trunkenheitsfahrt Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 22.05.2020, gegen 19.30 Uhr, in Diepholz auf der Vechtaer Straße wurde bei einem 58-jährigen Rollerfahrer festgestellt, daß dieser deutlich unter dem Einfluß von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis In den frühen Abendstunden (21.00 Uhr) des gestrigen Freitag, 22.05.2020, konnte in Lembruch, Lohnewinkel, ein 14-jähirger Junge mit einem PKW fahrend angetroffen werden. Nachdem der junge Mann nach Hause verbracht wurde, wurde er seinen Eltern übergeben. Ihnen wurde der weitere Gang des Verfahrens erläutert. Beide gaben gegenüber der Polizei an, daß ihr Sohn ja Auto fahren könne, da er immer mal wieder auf dem eigenen Firmengelände mit den dort stehenden Fahrzeugen fahren / üben würde. Außerdem sei ihnen bekannt gewesen, daß ihr Sohn ein kurzes Stück mit dem PKW auf der Straße fahren würde. Gegen den Fahrzeughalter wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Duldung der Fahrt des 14-jährigen eingeleitet.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls In der Zeit vom 20.05.2020, 19.00 Uhr bis zum 22.05.2020, 08.00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Baumarkt in Syke, in der Barrier Str, ein. Was dort entwendet wurde, ist bisher nicht genau bekannt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 5.000,-

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am 22.05.2020 um 13:38 Uhr kam es in der Hauptstraße in Leeste zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die Unfallverursacherin (14 Jahre in Begleitung ihrer Eltern) beabsichtigte von der Schulstraße kommend, die Hauptstraße in die Kirchstraße zu überqueren. Da der Verkehr, aufgrund der rotlichtzeigenden Bedarfsampel vor der Kreuzung wartete, querte die 14 jährige die Hauptstraße und übersah hierbei den, auf dem Radweg aus Leeste in Richtung Kirchweyhe ordnungsgemäß fahrenden, Unfallgegner. Bei Erblicken des Fahrrades erschrak die Unfallverursacherin und bremste sehr stark ab. Hierbei blockierte ihr Vorderrad und sie stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Eine Kollision zwischen den Fahrradfahrern hatte nicht stattgefunden.

Der Unfallgegner wird nun als Zeuge gesucht, um den Sachverhalt aufzuklären. Es hatte zunächst ein Gespräch zwischen dem Vater der 14 jährigen und dem Unfallgegner stattgefunden, in dessen Verlauf der Vater den Zeugen entließ. Der Unfallgegner wird als männlich, ca. 70 Jahre alt und mit Brille beschrieben. Er fuhr mit einem Fahrrad, an dem eine rote Fahrradtasche angebracht war. Er wird gebeten sich mit der Polizei in Weyhe unter der Nummer 0421/80660 in Verbindung zu setzen.

