Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusatz zum Einbruch Sterbecker Weg

Schalksmühle (ots)

Nach Vernehmung einer Zeugin kann der Einbruch folgendermaßen ergänzt werden. (ots Meldung von 08:04 Uhr) Eine Zeugin sah zur Tatzeit (etwa 16 Uhr) im Bereich Sterbecker Weg drei junge "attraktive" Männer Anfang 20 Jahre alt, modische Kurzhaarfrisuren, alle auffallend klein, einer der Täter trug eine gestohlene gelbe Daunenjacke und die drei stiegen in einen silbernen Kleinwagen ( vermutlich Japaner) und fuhren in unbekannte Richtung davon. Hinweise zu den drei Tatverdächtigen an die Polizei in Halver erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell