Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen

Altena (ots)

Körperverletzung angezeigt Am 22.12. 2019, gegen 05 Uhr, wurde ein 34 jähriger Altenaer Opfer eines Schlägers. Er hatte zuvor in einer Bar "Am Markaner" mit einem Mann einen verbalen Streit gehabt, als dieser dann aber die Bar verließ. Als sich der Geschädigte kurze Zeit später auf den Heimweg machte, wurde er vom Unbekannten angegangen und verprügelt. Der Schläger schlug und trat auf ihn ein, so dass er Altenaer verletzt wurde. Beschreibung des Täters, der von mehreren Männern begleitet wurde. männlich, ca. 20 -25 Jahre alt, ca. 180 -185 cm groß, schwarzer Drei-Tage-Bart Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Altena erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell