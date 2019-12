Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl angezeigt

Schalksmühle /Halver (ots)

Schalksmühle Einbrecher kommen durchs Wohnzimmer Am 20.12. in der Zeit von 13:30 Uhr - 17:20 Uhr, schlugen unbekannte Diebe eine Wohnzimmerscheibe eines Hauses am Sterbecker Weg ein und durchsuchten das Haus. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Täter an die Polizei in Halver erbeten.

Halver Hier ließen es sich Diebe zum Diebstahl einer Kupferdachrinne nicht nehmen, die Dachpfannen an der Friedhofsverwaltung an der Elberfelder Straße zu demontieren. Die Dachrinnendiebe verschoben die Dachpfannen und hinterließen einen Sachschaden in von mehreren hundert Euro. Tatzeit: die Nacht vom 20.12. zum 21.12.

