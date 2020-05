Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Motorrad Unfälle in Syke - E-Scooter ohne Versicherung in Barnstorf - Einbruch in Tagespflege in Bahrenborstel ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall mit Trike

Ein 44-jähriger Barnstorfer verunfallte gestern gegen 12.20 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße / B 51. Er befuhr mit seinem Trike die Friedrich-Plate-Straße und wollte auf die B51 einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Trike und prallte gegen eine Hauswand. Der 44-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am Trike und der Hauswand entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Barnstorf - E-Scooter ohne Versicherung

Gleich zwei E-Scooter Fahrer waren am Donnerstag gegen 18.25 Uhr in Barnstorf, Rechtener Straße, auf der Fahrbahn unterwegs, obwohl keine Versicherung und kein Kennzeichen vorhanden waren. Die zwei 26 und 29 Jahre alten Barnstorfer wurden von der Polizei angehalten. Die Fahrt mit den nicht versicherten E-Scootern war damit vorbei und beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Delmenhorster Straße / Kronschlatt am gestrigen Donnerstag gegen 19.00 Uhr wurde ein Mitfahrer in einem Pkw leicht verletzt. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Straße Kronschlatt auf die Delmenhorster Straße ( B 322 ) einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 28-Jährigen Delmenhorster und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 33-jährige Mitfahrer im Pkw des 28-Jährigen wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 8000 Euro.

Bahrenborstel - Einbruch

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in eine Tagespflegeeinrichtung in der Kirchdorfer Straße. Der Einbruch geschah in der Zeit von Dienstag, 17.15 Uhr, bis Mittwoch, 07.30 Uhr. Aus dem Gebäude wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Syke - Motorrad-Fahrer bei zwei Unfällen schwer verletzt

Am Donnerstag, 21.05.2020, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Achim mit seinem Motorrad die Okeler Straße (L 333) aus Richtung Okel kommend in Fahrtrichtung Syke. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er auf Grund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei diesem Verkehrsunfall schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Weyhe mit seinem Motorrad die Okeler Straße in Fahrtrichtung Okel. Hierbei übersah der 41-Jährige einen vor ihm befindlichen Pkw, der in die Kuhlenstraße abbiegen wollte. Trotz Vollbremsung fuhr der Motorradfahrer auf und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1500 Euro.

Bassum - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Freitag gegen 02:10 Uhr machte ein Pkw auf der Bremer Straße durch seine unsichere Fahrweise auf sich aufmerksam. Eine Polizeistreife entschloss sich zu einer Kontrolle dieses Fahrzeugs. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,12 Promille. Bei dem 31-jährigen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten vorläufig beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

