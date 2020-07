Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290720-602: Stabile Wintergartentür hielt Einbrecher fern

Wiehl (ots)

In der Nacht zu Dienstag (28. Juli) haben Unbekannte versucht über einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus in Wiehl-Alferzhagen einzubrechen. Anhand eines verursachten Kurzschlusses konnte ermittelt werden, dass die Einbrecher gegen 01.30 Uhr aktiv gewesen sind. Die Täter hatten die Kabel von Bewegungsmeldern durchtrennt und versucht die Zugangstür zu einem Wintergarten aufzuhebeln. Diese erwies sich aber als zu stabil; obwohl sie an mehreren Stellen ansetzten, blieb ihnen der Zugang verwehrt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

