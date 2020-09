Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall auf der K27 zwischen Traktor und Pkw (12/2309)

Römerberg/Dudenhofen (ots)

23.09.2020, 06:45 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 20.000EUR kam es am Mittwochmorgen zwischen einem Pkw und einem Traktor auf der K27. Gegen 06:45 Uhr bog ein hinter einem Traktor mit Anhänger fahrender Traktor von der K27 nach links in einen Feldweg ein und übersah hierbei einen die K27 in entgegengesetzter Richtung (Richtung Dudenhofen) fahrenden Opel Corsa. Dieser erkannte den abbiegenden Traktor aufgrund des vor diesem fahrenden Gespanns erst zu spät, um einen Zusammenstoß noch verhindern zu können. Der 47-jährige Traktorfahrer aus Harthausen sowie die 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Herxheim blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Traktor und Pkw waren jedoch nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K27 war aufgrund der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

