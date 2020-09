Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt/Limburgerhof) Einbruchsprävention - Schwerpunktkontrollen

Mutterstadt/Limburgerhof (ots)

Einen Schwerpunkt legten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwoch, 23.09.2020, im Zeitraum von 15:00 bis 19:30 Uhr, auf die Verhinderung potentieller Einbrüche. Bei einer Vielzahl kontrollierter Personen und Fahrzeuge ergaben sich keine Hinweise auf Einbrecher. In Anbetracht der langsam beginnenden so genannten "dunklen Jahreszeit", es wird abends schneller dunkler, werden die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen und in verschiedenen Orten im Zuständigkeitsgebiet fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell