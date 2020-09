Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigungen an Möbelgeschäft (33/2309)

Speyer (ots)

22.09 - 23.09.2020, 19:00 - 10:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein in der Iggelheimer Straße vor einem Möbelgeschäft geparktes Firmenfahrzeug des Möbelhauses durch einen Tritt gegen die Fahrertür. Zudem wurde die Hausfassade des Geschäftes im Bereich der Warenausgabe beschmutzt und mittels Stiften beschmiert und beschriftet. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 600EUR. Der Polizei liegen derzeit keine konkreten Täterhinweise vor. Allerdings sollen sich in den Abendstunden immer wieder Jugendliche dort aufhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

