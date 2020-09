Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Zündelnder Jugendlicher wird Geschädigter einer Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, dem 23.09.2020, gegen 18:00 Uhr, zünden zwei 15-jährige Frankenthaler im Bereich der Beindersheimer Straße kleine Stöckchen an, sodass es zu einer Rauchentwicklung kommt. Ein 53-jähriger Anwohner ärgert sich über das Verhalten der beiden Jugendlichen und begibt sich mit seinem Fahrrad zu diesen. Diese wiederum versuchen daraufhin, sich der Ansprache durch den 53-Jährigen zu entziehen. Als der 53-Jährige einen der 15-Jährigen eingeholt hat, reißt er diesen von seinem Fahrrad, packt ihn fest am Hals und würgt ihn für wenige Sekunden. Bei Eintreffen der Beamten zeigt der 53-Jährige sich weiterhin aggressiv, kann jedoch im Zuge der Anzeigenaufnahme beruhigt werden.

