Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zerborstenes Dachfenster auf B9, Polizei sucht mögliche Zeugen (21/2209)

Speyer (ots)

22.09.2020, 13:35 Uhr

Am Dienstag gegen 13:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Speyerer in seinem BMW 440 ix-drive den linken Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Brücke Brucknerweg gab es plötzlich einen lauten Knall durch das Zerbersten des Dachfensters. Der Grund für das Zerbersten ist derzeit unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Da sich das betroffene Fahrzeug beim Schadenseintritt auf Höhe der Brucknerbrücke befunden hat, sucht die Polizei Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen auf dem Brückenkörper wahrgenommen haben, die mit dem Schadensereignis im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

