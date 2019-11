Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall am Freitag

Rheine (ots)

Auf der Catenhorner Straße hat sich am Freitagmorgen (22.11.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Linienomnibus beteiligt war. Um kurz vor 08.00 Uhr musste eine 48-jährige Autofahrerin, die in Richtung Bauerschaftstraße fuhr, in Höhe der Straße Up de Deipe verkehrsbedingt abbremsen. Der 29-jährige Fahrer des nachfolgenden Busses fuhr auf den Wagen der Rheinenserin auf. Wie sich herausstellte, waren die Fahrgäste des Omnibusses unverletzt geblieben. Die 48-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Sachschäden an dem Bus und am PKW werden auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt.

