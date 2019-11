Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung

Lengerich (ots)

An der Tecklenburger Straße ist am Donnerstag (21.11.2019) ein PKW beschädigt worden. Der graue Fiat 500 war am Mittag, gegen 12.30 Uhr, in der Nähe der Straße Am Feldweg abgestellt worden. Als der Wagen um 16.30 Uhr wieder benutzt werden sollte, wurden sofort deutliche Schäden daran festgestellt. Unbekannte hatten die komplette rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell