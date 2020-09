Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pedelec am Binsfeldsee entwendet (30/2209)

22.09.2020, 15:30 Uhr

Zum Diebstahl eine schwarzen Pedelecs der Marke "Prophete" kam es am Dienstagnachmittag am Binsfeldsee. Der Besitzer des Zweirads stellte dieses kurzfristige unbeaufsichtigt und unverschlossen am Weg zwischen dem Parkplatz und dem See ab. Als er zurückkehrte, fehlte das neuwertigen Fahrrad. Der Schaden beträgt ca. 900EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben könnten (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

