Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkorb entwendet (22/2109)

Speyer (ots)

21.09.2020, 14:00 Uhr

Zum Diebstahl eines Fahrradkorbs der Marke reisenthel, Farbe schwarz mit bunten Blumen, kam es am Mittwoch gegen 14:00 Uhr. Dieser wurde vom Fahrrad der Geschädigten entwendete, dass zur Tatzeit am Fahrradständer der Sparkassenfiliale Bartholomäus-Weltz-Platz verschlossen abgestellt war. Als die Geschädigte nach kurzem Bankaufenthalt zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Fahrradkorbs, in welchem sich Bekleidungsstücke und ein Schlüsselbund befanden, fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell