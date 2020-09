Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt,Mutterstadt,Neuhofen) Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt,Mutterstadt,Neuhofen (ots)

Einen Schwerpunkt setzten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Montag, 21.09.2020, auf die Geschwindigkeitsüberwachung in 30er-Zonen. Bei einer Kontrolle von 09:30 bis 11:15 Uhr in der Burgstraße (Schifferstadt) konnten insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden (Schnellster mit 53 km/h), im Pfalzring (Mutterstadt) von 12:15 bis 13:30 Uhr 12 Verstöße (Schnellster mit 56 km/h) und in der Woogstraße (Neuhofen) von 13:45 bis 15:00 Uhr 10 Verstöße (Schnellster mit 56 km/h).

