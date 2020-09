Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht in der Albert-Schweitzer-Straße (27/2209)

Speyer (ots)

22.09.2020, 07:45 - 15:10 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:45 - 15:10 Uhr einen in der Albert-Schweitzer-Straße parkenden VW Golf. An dessen linkem Frontstoßfänger konnten mehrere Kratzer festgestellt werden. Der Schaden beträgt ca. 800EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug aufgefallen ist, dass im Tatzeitraum das beschädigte Fahrzeug beim Vorbeifahren oder bei einem Parkvorgang beschädigt hat. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell