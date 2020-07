Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Söllingen- Einbrecher werden von Alarmanlage überrascht

Karlsruhe (ots)

Nicht ans Ziel ihrer Wünsche gelangten Diebe am späten Montagabend, als sie versuchten gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft in Söllingen, In der Salzwiesen, einzudringen. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchten die Eindringlinge gegen 23:50 Uhr gewaltsam über eine Stahltür Zutritt auf das Gelände des Einkaufsmarktes zu verschaffen. Vermutlich lösten sie hierbei die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721 4907311 melden können.

