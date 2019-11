Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Dienstag schlugen Einbrecher die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Stuten ein. Mit einem etwa faustgroßem Stein, zerstörten sie die Fensterscheibe und gelangten in das Erdgeschoss. Scheinbar gezielt suchten sie das Schlafzimmer auf und durchsuchten, was sie dort vorfinden konnten. Beute erlangten sie hier nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht, sie flüchteten unerkannt.

