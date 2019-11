Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Rechtsextreme Farbschmierereien am Schwelmer Bahnhof

Schwelm (ots)

Heute (Mittwoch) kam es in der Zeit von 02.00 Uhr bis 04.30 Uhr am Bahnhof in Schwelm zu mehreren rechtsextremen und antisemitischen Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter hatten mit roter, weißer und schwarzer Sprühfarbe im Eingangsbereich des Bahnhofs und im Innenbereich Hakenkreuze, SS-Runen und antisemitische Sprüche auf Wänden und Glasscheiben aufgebracht. Die Staatschutzdienststelle der Hagener Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02336/9166400 zu melden.

