Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.09.2019

Peine (ots)

Einbrüche

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Werkstatt in der Luisenstraße in Peine ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durch die Täter durchsucht. Es wurden mehrere Werkzeuge, Reifen und Autopflegeprodukte entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 20:35 Uhr, in der Burgstraße in Bierbergen. Unbekannte Täter brachen im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließen mit einer erbeuteten Uhr in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell