Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeidienstgebäude mit Farbflasche beworfen

Karlsruhe (ots)

Das in der Beiertheimer Allee gelegene Dienstgebäude des Polizeipräsidiums Karlsruhe ist in der Nacht zum Montag mit einer Farbflasche beworfen worden. Neben dem Haupteingang wurde auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter die Sandsteinfassade mit weißer Dispersionsfarbe verunreinigt. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

