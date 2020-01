Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin - Polizei warnt vor Trickdieben und Betrügern und bittet um Hinweise

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Eine 80-jährige Mülheimerin wurde am Mittwoch, 8. Januar, Opfer eines dreisten Trickdiebs. Gegen 10.30 Uhr rief ein Unbekannter bei der Seniorin an und gab sich als Mitarbeiter der Stadt aus. Er berichtete, dass in der Nähe ihrer Wohnung an der Eppinghofer Straße bei Bauarbeiten ein Rohr gebrochen sei. Deshalb müssten nun die Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrolliert werden und er würde in den nächsten Minuten vorbei kommen. Kurze Zeit später klingelte ein Unbekannter an der Tür der Seniorin. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen kontrollieren zu wollen, lockte er die 80-Jährige ins Badezimmer. Die Wohnungstür lehnte er an. Währenddessen betrat vermutlich ein Komplize die Wohnung und begab sich in das Schlafzimmer. Dort brach er einen Schrank auf und entwendete mehrere Schmuckstücke. Anschließend floh auch der falsche Wasserwerker in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von stämmiger Figur sein. Er sprach akzentfrei Deutsch und soll "mitteleuropäisch" ausgesehen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe der Straßen Eppinghofer Straße/Engelbertusstraße/Bruchstraße/Klöttschen Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. Außerdem warnt die Polizei vor derartigen und ähnlichen Betrugsmaschen, die immer wieder von Kriminellen genutzt werden, um an das Ersparte von vor allem älteren Menschen zu kommen. Die Täter geben sich als Wasserwerker, Mitarbeiter von Telefanbietern, Mitarbeiter der Stadtwerke oder andere Versorgungsdienstleister aus. So wollen sie sich Zugang zu den Wohnungen der Senioren verschaffen, um dann Geld und Wertgegenstände stehlen zu können. Deshalb rät die Polizei: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Haben Sie Zweifel, wenn Handwerker oder andere Dienstleister vor Ihrer Tür stehen, die Sie nicht selbst bestellt haben! Lassen Sie sich im Zweifel Ausweise zeigen und halten Sie Rücksprache mit dem Unternehmen! /bw

