Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Nicht getragener Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt führt zur Strafanzeige

Frankenthal (ots)

Ein 38-jähriger Frankenthaler beabsichtigt am Dienstag, dem 22.09.2020, gegen 13:00 Uhr, in einem Supermarkt in der Schraderstraße ohne Mundschutz einkaufen zu gehen. Als dieser von dem Filialleiter auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen wird, und der 38-Jährige diese dennoch nicht aufzieht, wird ihm ein Hausverbot erteilt. Auch dieser Aufforderung kommt der Frankenthaler nicht nach, weshalb die Polizei verständigt wird. Gegenüber den Beamten zeigt der Beschuldigte ein ärztliches Attest vor, welches ihn von dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes befreit. Da es sich bei dem Attest um sensible Daten handele, wollte der 38-Jährige dieses dem Filialleiter nicht aushändigen. Gegen den 38-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

