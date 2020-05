Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2005057

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Heiligenhaus ---

Am Mittwoch (06. Mai 2020) kam es auf einem Parkplatz an der Abtskücher Straße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11:30 Uhr parkte der Halter eines Seat Ateca in grau sein Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe eines an der Straße befindlichen Teichs. Als er gegen 15:40 Uhr zu dem Fahrzeug mit Mülheimer Städtekennung (MH-) zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Vermutlich touchierte ein rechtsseitig geparktes Fahrzeug den Seat im Parkvorgang und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe wird bei dem Mülheimer Fahrzeug auf circa 2.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Donnerstag (07. Mai 2020) kommt es an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage an der Einmündung Meiersberger Straße / Dorfstraße in Ratingen-Homberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 15:55 Uhr musste der 21-jährige Fahrer eines blauen Skoda Fabia verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampelanlage auf der Meiersberger Straße anhalten. Die Fahrerin eines grauen Kleinwagens fuhr auf den wartenden Skoda auf und beschädigte hierbei die Stoßstange. Der Skodafahrer hatte die Absicht, zwecks Personalienaustausch die Unfallstelle zu räumen und auf einem angrenzenden Parkplatz zu halten. Hierzu bog er rechts auf die Dorfstraße ab, als er feststellte, dass die Fahrerin des Kleinwagens ihre Fahrt auf der Meiersberger Straße in Fahrtrichtung Ratingen-Ost fortsetzte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der 21-jährige Ratinger informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Samstag (09. Mai 2020) kam es auf der Bahnstraße in Haan-Gruiten zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Nutzer eines Seat Leon mit Leverkusener Städtekennung (LEV-) hatte gegen 01:00 Uhr sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Haus-Nummer 48 abgestellt. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Seite zum Gehweg an der Beifahrertür einen frischen Unfallschaden in Form eines vertikal verlaufenden Kratzers fest. Der Unfallverursacher verursachte womöglich mit einem Fahrrad oder einem ähnlichen Fahrzeug den Schaden und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe an dem Seat Leon wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Mittwochabend (06. Mai 2020) kam es auf der Erich-Kästner-Straße in Unterfeldhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Fußgänger beging gegen 21:30 Uhr die Erich-Kästner-Straße in südlicher Richtung, als sich ihm plötzlich von hinten ein E-Mountainbike-Fahrer näherte und ihn im Vorbeifahren wegstieß. Der Fußgänger stürzte hierbei verletzte sich leicht. Der E-Bike-Fahrer setzte seine Fahrt mit den Worten "Was stehst Du da rum?" fort, ohne sich um den gestürzten Fußgänger zu kümmern. Der 50-jährige Erkrather begab sich zunächst zu seiner Wohnanschrift und suchte am nächsten Morgen aufgrund starker Schmerzen selbstständig einen Arzt auf. Anschließend erstattete er auf der Polizeiwache Erkrath Strafanzeige gegen den derzeit unbekannten flüchtigen Mountainbike-Fahrer.

Der Fahrer kann von dem Fußgänger folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 60 Jahre alt - weißer Vollbart - sportliche Statur - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem Helm und Fahrradbekleidung

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitagmorgen (08. Mai 2020) kam es im Einmündungsbereich Düsseldorfer Straße / Forststraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 22-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 06:50 Uhr befuhr der 22-jährige Leverkusener mit seinem schwarzen Trekkingrad die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf. Im Einmündungsbereich zur Forststraße wartete der Fahrer eines schwarzen 3er BMW verkehrsbedingt, um nach links von der Forststraße auf die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Hilden einzubiegen. Als der Radfahrer sich mittig im Einmündungsbereich befand, fuhr der BMW-Fahrer an und touchierte hierbei das Hinterrad des Trekkingrads. Der 22-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrer des schwarzen 3er BMW setzte seine Fahrt auf der Düsseldorfer Straße fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der Leverkusener begab sich zunächst selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Der flüchtige BMW-Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25-30 Jahre alt - schlanke Statur - kurze Haare - bekleidet mit eine blauen Joggingjacke - südländisches Aussehen

Am Freitagnachmittag (08. Mai 2020) kam es auf einem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Westring in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 15:00 Uhr hatte der Halter eines weißen BMW Z4 sein Fahrzeug auf einem Parkplatz am Westring 5 abgestellt. Gegen 16:00 Uhr kehrt er zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Hier stellte er den BMW in einer Einzelgarage ab. Am Mittag des darauffolgenden Tages (09. Mai 2020) stellte er fest, dass der weiße Z4 einen Kratzer an der linken Stoßstange aufwies. Diese Beschädigung kann nur am Vortag entstanden sein, als das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Baumarktes abgestellt war. Der Unfallverursacher muss sich von der Örtlichkeit entfernt haben, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Am Samstag (09. Mai 2020) kam es auf dem Menzelweg in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Jaguar XJ parkte gegen 11:00 Uhr sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Haus-Nummer 24. Als der Hildener gegen 18:40 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite sowie an beiden vorderen Felgen fest. Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls, mit dem bisher unbekannten Unfallverursacher, wurde die rechte Felge des Jaguars gegen den Bordstein gedrückt und hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell