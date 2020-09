Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht dank Zeuge geklärt (26/2309)

Speyer (ots)

23.09.2020, 10:00 Uhr

Dank eines aufmerksamen Unfallzeugen konnte die Polizei eine Verkehrsunfallfluch aufklären, zu welcher es am Mittwoch gegen 10:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße gekommen war. Eine 83-jährige Golf-Fahrerin aus Speyer touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden BMW und verursachte an diesem einen Schaden von ca. 700EUR. Danach stieg sie aus ihrem Fahrzeug, sammelte den abgefahrenen Außenspiegel des BMW ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete und sich das Kennzeichen notierte, verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte die Fahrzeughalterin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Sie zeigte sich geständig und übergab den Beamten den zuvor abgefahrenen Außenspiegel des gegnerischen Fahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell