POL-LG: ++ Verkehrskontrollen ++ PKW durch Feuer beschädigt ++ couragierter Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Am 18.07.20, zwischen 10.30 und 16.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen Volvo, der auf einem Parkplatz in der Straße Am Alten Eisenwerk abgestellt war. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 18.07.20, zwischen 15.15 und 15.40 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen Pkw BMW, der auf dem Parkstreifen in der von-Stauffenberg abgestellt war. An dem BMW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vermutlich ereignete sich der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines Fahrzeuges auf dem Stellplatz vor dem BMW. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - couragierter Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter hat am späten Samstagabend versucht in der Haagestraße ein Fahrrad zu stehlen. Der Täter trat am 18.07.20, gegen 22.50 Uhr, einen Fahrradbügel um, um an das daran angeschlossene Fahrrad zu gelangen. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, der daraufhin auf einem anderen Fahrrad in Richtung Wallstraße flüchtete. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Anfang 30, - ca. 175 cm groß, - eher ungepflegtes Äußeres, - korpulent (sowohl muskulös als auch etwas dicker), ca. 90 kg schwer, - wenige, kurze, blonde Haare, - bekleidet mit heller, karierter Cargohose und einem hellblauen T-Shirt, - sprach Deutsch mit vermutlich russischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Eine 40-Jährige legte am Abend des 18.07.20 ihre Geldbörse auf das Armaturenbrett ihres Pkw BMW ab, der auf einem Parkplatz in der Straße Vor der Westermarsch abgestellt war. Während die 40-Jährige ihre Einkäufe in den Pkw lud bzw. als die Geschädigte sich kurz entfernte, wurde die Geldbörse durch Unbekannte gestohlen. In der Geldbörse befand sich neben etwas Bargeld u.a. ein Pass. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zeetze - PKW durch Feuer beschädigt

Am Montagmorgen, den 20.07.2020, zwischen 02:50 Uhr und 03:00 Uhr, geriet ein in der Dorfstraße geparkt stehender PKW in Brand. Durch die Feuerwehren Zeetze und Kaarßen wurde der PKW gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Amt Neuhaus, Tel.: (038841) 6195-0, entgegen.

Lüchow - Verkehrskontrollen

Die Polizei führte in den Nachmittagsstunden des Sonntags, den 19.07.2020, im Stadtgebiet Lüchow, Verkehrskontrollen durch. Es konnten insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße, zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen die Nutzung des Mobiltelefons festgestellt und geahndet werden.

Uelzen

Uelzen - Seitenscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Ein unbekannter Täter schlug im Zeitraum von Samstag, den 18.07.2020, 23:30 Uhr bis Sonntag, den 19.07.2020, 12:00 Uhr, eine Seitenscheibe eines in der Straße Ilmenauufer geparkt stehenden PKW ein. Es wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

Suderburg / Bad Bodenteich - Verkehrskontrollen

Am Sonntagnachmittag, den 19.07.2020, kontrollierte die Polizei einen 58-jährigen polnischen Staatsbürger in der Bahnser Straße auf seinem Kleinkraftrad. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer des Kleinkraftrades nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und seine Fahrt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken startete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. In den Mittagsstunden desselben Tages führte die Polizei eine Verkehrskontrolle in der Straße Am Ginsterberg durch. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen die Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet.

