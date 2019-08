Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: NACHTRAG: Vermisster Wanderer tot aufgefunden Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Rheinbrohl/Leutesdorf (ots)

Der seit 24.07.2019 vermisste und am Sonntagvormittag tot in einem Waldgebiet in der Gemarkung Leutesdorf aufgefundene 59-jährige Wanderer wurde am heutigen Morgen obduziert. Diese Entscheidung wurde von der Staatsanwaltschaft Koblenz gestern getroffen, um die ermittelte Todesursache abschließend zu bestätigen. Durch die Gerichtsmediziner erfolgte soeben die Bestätigung, dass es sich, wie festgestellt, um einen Unglücksfall gehandelt hat.

