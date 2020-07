POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.07.2020 - 19.07.2020 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Bleckede - Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei in Hohnstorf in der Dorfstraße einen Pkw, dessen Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Der 53-jährige hatte 2,53 Promille Atemalkohol. Er durfte seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.

Lüneburg - Insgesamt zehn Parzellen in einer Kleingartenkolonie am Moldenweg wurden durch Unbekannte am frühen Samstagmorgen aufgebrochen. Zeugen bemerkten zwei Personen und informierten die Polizei. Diese konnte zwei junge Männer in der Nähe feststellen, die dringend tatverdächtig sind, die Einbrüche begangen zu haben. Bei den Einbrüchen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Vögelsen - Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Postfiliale der Lüneburger Straße einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an der Eingangstür, die mehreren Hebelversuchen Stand hielt.

Brietlingen - Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 209 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 22-jähriger mit seinem Pkw aus der Großen Straße kommend nach links auf die B 209 abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten, entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletze sich auch der Pkw-Fahrer leicht. Der Motorradfahrer wurde zunächst ins Städtische Klinikum Lüneburg verbracht. Die Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten für einige Stunden gesperrt werden.

Lüchow-Dannenberg

Sachbeschädigung an Bushaltestelle Dannenberg: Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Freitagabend, 17.07.2020, gg. 18:45 Uhr, auf dem Busbahnhof in Dannenberg, mittels Wurf mit einer Bierflasche, eine Glasscheibe der Haltestelle beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend mit einem Kleinkraftrad vom Ereignisort. Hinweise nimmt die Polizei in Dannenberg entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Lüchow: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Transporters, Mercedes Sprinter, befuhr am Freitag, 17.07.2020, um 14:33 Uhr, die L261 von Lüchow in Richtung des sog. Küstener Kreisverkehres (B248/B493). Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit dem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW Ford Tourneo und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer des Mercedes Sprinter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Clenze-Prießeck: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug am Freitag, 17.07.2020, gg. 17:45 Uhr, die Kreisstraße 18 aus Richtung Prießeck kommend in Richtung Clenze. Hierbei geriet er mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß seitlich gegen den PKW Saab eines 84jährigen Fahrzeugführers und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden Wustrow: Eine 54jährige Fahrzeugführerin fuhr mit einem PKW Dacia am Samstag, 18.07.2020, gg. 12:30 Uhr, in Wustrow, in der Bahnhofstraße vom Fahrbahnrand an und beabsichtigte anschließend nach links in die Lange Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie ein nachfolgendes Kleinkraftrad eines 18jährigen Fahrzeugführers mit einer 14jährigen Mitfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Kleinkraftrad stürzte, wobei sich die Mitfahrerin leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Verkehrsunfall mit einer schwer- sowie einer leichtverletzten Unfallbeteiligten Lüchow-Kolborn: Am Samstag, 18.07.2020, gg. 14:55 Uhr, befuhr eine 59jährige Fahrzeugführerin mit einem Krad Triumph die Straße Kolborner Weg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Kolborn. In Höhe der Einmündung zum Storchenweg übersah sie einen aus der Straße kommenden, bevorrechtigten PKW Kia einer 39jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei das Krad in die Seite der Fahrzeugführerin fuhr. Die Krad-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt, die PKW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR.

Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Beteiligten/PKW gegen Baum Trebel: Am Samstagabend, 18.07.2020, um 19:28 Uhr, befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW Renault in der Gemeinde Trebel die Kreisstraße 2 aus Richtung Dünsche kommend in Richtung Gedelitz. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach Überfahren eines Leitpfostens gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde mit schwersten Verletzungen im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem er aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg verbracht. Hier erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf ca. 21000 EUR geschätzt.

In Brand geratene landwirtschaftliche Zugmaschine Klein Witzeetze: Am Samstag, 18.07.2020. gg. 16:20 Uhr, geriet eine landwirtschaftliche Zugmaschine der Marke Deutz während der Fahrt in der Gemarkung Klein Witzeetze vermutlich infolge eines technischen Defektes in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte dieses frühzeitig und konnte das Fahrzeug noch von der Fahrbahn lenken. Der Brand konnte anschließend mit Wasser und Feuerlöscher abgelöscht werden. Die Schadenshöhe an der Zugmaschine ist bisher unklar.

Unerlaubter Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln Wustrow: Im Zuge einer Überprüfung einer Wohnung in der Fehlstraße in Wustrow am Samstag, 18.07.2020, gg. 16:15 Uhr, entdeckten die einschreiten Beamten dort 3 Cannabispflanzen sowie 2 Behältnisse mit Inhalt, vermutlich Marihuana. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen die Wohnungsinhaberin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verstoß gegen das Waffengesetz Dannenberg: Durch Zeugen wurde beobachtet, wie ein 16jähriger Jugendlicher am Samstag, 18.07.2020, gg. 12:00 Uhr, auf dem Schützenplatz in Dannenberg eine Pistole mit sich führte und damit auch herumschoss. Durch die eingesetzten Beamten konnte wenig später festgestellt werden, dass es sich bei der Pistole um eine sog. Softairpistole handelte. Die Waffe wurde in der Folge sichergestellt. Gegen den 16jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr Lüchow: Ein 21jähriger Fahrzeugführer befuhr am Sonntagmorgen, 19.07.2020, gg. 00:15 Uhr, mit einem PKW Opel Astra in Lüchow öffentliche Straßen, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Bei seiner Kontrolle in der Straße An den Gärten ergab ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest eine Konzentration von 1,19 Promille. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Trunkenheit im Verkehr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen ist gegen 00.30 Uhr eine 20 Jahre alte Frau aus Soltendieck in Wieren durch die Polizei kontrolliert worden. Während der Kontrolle wird bei der Dame Atemalkohol festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 1,61 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

ehrlicher Unfallverursacher In einem Zeitungsartikel ist am Samstag in der AZ über eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Finanzamtes berichtet worden. Im Laufe des Vormittages erscheint ein 85 Jahre alter Mann aus Holdenstedt auf der Wache des PK Uelzen und gibt an, den Unfall wohlmöglich verursacht zu haben. Er habe den Artikel in der Zeitung gelesen und einen entsprechenden Schaden auch an seinem PKW festgestellt. Einem Lob für die Ehrlichkeit des Unfallverursachers folgt nun aber auch zwangsläufig ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Geschwindigkeitskontrolle in Eimke Auf der B 71 zwischen Munster und Eimke ist am Freitag in der Zeit von 15.45 Uhr und 17.45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt worden. Bei erlaubtem 100 km/h sind dort 10 Verstöße geahndet worden. Tagesschnellster ist ein männlicher Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von 162 km/h gewesen.

wechselseitige Körperverletzung auf Feier Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23 Jahre alten und einem 52 Jahre alten Mann ist es im Rahmen einer privaten Feier am Samstagabend in Hösseringen gekommen. Beide seien auf der Feier zunächst verbal und im weiteren Verlauf auch körperlich aneinandergeraten. Beide Personen sind bei der Auseinandersetzung verletzt worden und stellen Strafantrag wegen Körperverletzung. Betrunken auf Pedelec

Am Sonntagmorgen gegen 00.43 Uhr fällt einer RTW Besatzung ein am Boden sitzender Pedelec-Fahrer in der Lüneburger Straße auf. Nach Ansprache gibt der 28 Jahre alte Uelzener an, keine Hilfe zu benötigen und fährt weiter. Kurz darauf wird der Mann durch die hinzugerufene Polizei angehalten und kontrolliert. Hier wird ein Atemalkohol von 2,31 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wohnhausbrand in Soltendieck Durch einen vermutlich defekten Wäschetrockner ist am Samstagabend gegen 17.04 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Soltendieck gekommen. Im Anbau des Hauses sei der Brand entstanden. Der Hauseigentümer habe zunächst versucht den Brand mit eigene Mitteln zu löschen, was aber nicht ehr gelang. Durch die Rauchentwicklung sind seine Ehefrau und die gemeinsamen Kleinkinder im Obergeschoss eingeschlossen worden. Zu Hilfe eilende Nachbarn konnten die Bewohner über eine Leiter aus dem Obergeschoss retten, sodass diese nur leicht durch Rauchgas verletzt worden sind. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Am Brandort sind neben den angrenzenden Gemeindefeuerwehren auch ein Leiterwagen aus Uelzen, 6 RTW und der Rettungshubschrauber eingesetzt gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

