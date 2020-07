Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten ++ Einbruch in Schulgebäude ++ 5-Jähriger bei Unfall leicht verletzt ++ Einbruch in Tierheim ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 16.07.2020

Lüneburg

Kirchgellersen - Portemonnaie gestohlen - Geld abgehoben

Unbekannte Täter haben am Morgen des 16.07.20, gegen 09.35 Uhr, einer 71-Jährigen das Portemonnaie gestohlen, während sie sich beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Lüneburger Straße aufhielt. Das Portemonnaie hatte die 71-Jährige in ihrer Handtasche, welche sie an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Die Geldbörse wurde später zwar aufgefunden, jedoch fehlte das Bargeld daraus und die Täter hatten vom Konto der 71-Jährigen mehrere 1.000 Euro abgehoben. Es ist anzunehmen, dass sie die Pin-Nummer für ihr Konto in der Geldbörse verwahrte. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Lüneburg - aufmerksame Zeugin beobachtet Taschendiebe

Am 16.07.20, gegen 11.45 Uhr, wartete ein 80 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüneburg vor einem Drogeriemarkt im Häcklinger Weg, als ihm die Geldbörse aus seiner Hosentasche gestohlen wurde. Eine Zeugin hatte beobachten können, wie die Täterin in Begleitung eines Mannes an den Senior herantrat und von hinten anfasste. Das Paar flüchtete kurz darauf mit einem Mercedes A-Klasse, an dem sich ein nicht-deutsches Kennzeichen befand. Erst später stellten der 80-Jährige fest, dass die Zeugin beobachtet hatte, wie die Täterin die Geldbörse gestohlen hatte.

Lüneburg - Einbruch im Tierheim

In der Nacht zum 17.07.20 brachen unbekannte Täter in das Tierheim in der Bockelmannstraße ein. Die Täter kletterten über den Zaun, brachen eine Tür auf und entwendeten das Bargeld aus einer Spendendose, die im Tierheim aufgestellt ist. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Motorräder aus Carport gestohlen

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 17.07.20 zwei Motorräder der Marke Honda, die unter einem Carport in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellt waren. Es handelt sich um ein weinrotes und ein graues Motorrad. An den Krädern des Typs Honda NC 750 waren zur Tatzeit die Kennzeichen LG - XY 86 bzw. LG - XY 49 angebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Drogenkontrollen in der Innenstadt

Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei und des Einsatz- und Streifendienstes kontrollierten am Nachmittag des 16.07.20 diverse Personen in der Lüneburger Innenstadt und hatten dabei besonderen Augenmerk auf die Bekämpfung der Drogenkriminalität gelegt. In der Ilmenaustraße wurden ein 24 Jahre alter Mann und eine 16-Jährige angetroffen, die auf einer Parkbank saß und einen Joint rauchte. Sie hatte zudem mehrere Klemmleistenbeutel dabei, in der sich höchstwahrscheinlich Cannabis befand. Ein 42 Jahre alter Mann wurde in der Friedenstraße beim Dealen erwischt; außerdem ein 27-Jähriger, der gerade bei dem 42-Jährigen "einkaufte". In der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof hatte ein 19-Jähriger Marihuana dabei, ebenso wie zwei Männer im Alter von 27 und 23 Jahren, die im Clamartpark kontrolliert wurden. Zu guter Letzt wurden zwei 43-jährige Männer in der Grapengießerstraße kontrolliert und eine kleine Menge von Drogen sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen, die aus dem Raum Lüneburg, aber auch dem Landkreis Harburg und Hamburg stammen, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Regenrinne und Fallrohr gestohlen

Am 16.07.20 wurde bemerkt, dass unbekannte Täter in der Straße Bei der St. Johanniskirche von einem Schuppen die Regenrinne und das Fallrohr abgebaut und entwendet haben. Beides ist aus Kupfer. Die Tat ereignete sich zwischen dem 09. und 16.07.20. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Der Pkw Audi eines 30-Jährigen, der vom 13. bis 16.07.20 auf einem Parkplatz in der Maria-Terwiel-Straße geparkt stand, wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - 5-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Am 16.07.20, gegen 16.50 Uhr, fuhr ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit seinem Transporter aus einer Stichstraße des Nachtigallenweges heraus. Der 22-Jährige stoppte kurz und fuhr dann langsam weiter. Hierbei übersah er im Einmündungsbereich einen 5 Jahre alten Jungen, der mit seinem Roller auf dem Gehweg von rechts kam und die Fahrbahn der Stichstraße überqueren wollte. Der Junge konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, stieß gegen die Seite des Transporters und verletzte sich hierbei leicht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch, den 15.07.2020, 17:00 Uhr auf Donnerstag, den 16.07.2020, 07:00 Uhr, in ein Schulgebäude in der Bauernstraße ein. Die unbekannten Täter entwendeten einen Laptop und einen Beamer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker, Tel.: (05862) 98701-0, entgegen.

Lüchow - Sachbeschädigung an PKW

Von Mittwoch, den 15.07.2020, 15:00 Uhr, auf Donnerstag, den 16.07.2020, 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Wallstraße abgestellten PKW. Der Geschädigte entdeckte eine Delle in seinem PKW. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: (05841) 122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Körperverletzung in Uelzener Innenstadt

Am Donnerstag, den 16.07.2020, kam es gegen 19:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern in der Bahnhofstraße. Ein 41-jähriger aus Uelzen schubste nach einem Streit einen 48 Jahre alten Mann, der in Folge zu Boden stürzte. Der Täter schlug den 48-Jährigen anschließend mehrfach mit der Faust in dessen Gesicht. Die beteiligten Personen kennen sich flüchtig. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Bad Bevensen - körperliche Auseinandersetzung nach Streitigkeiten

Um kurz nach Mitternacht des 17.07.2020 gerieten zwei Männer in einer Kneipe in Bad Bevensen, Bahnhofstraße, in einen Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 48 Jahre alte Täter dem 30-jährigen Opfer mit der Hand auf den Hinterkopf. Dem 48-jährigen Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Uelzen - Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Ein zunächst unbekannter Täter versuchte am 17.07.2020, gegen 00:45 Uhr, einen Zigarettenautomaten mithilfe eines Handwagens in der Esterholzer Straße zu entwenden. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Tatverdächtige bei seiner Tathandlung gestört. Er verließ den Tatort und konnte durch die alarmierte Polizei im unmittelbaren Umfeld des Tatortes angetroffen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39 Jahre alten Mann aus Uelzen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Ob ein Zusammenhang mit anderen Taten besteht, wird derzeit geprüft.

Uelzen - Versuchter Einbruchdiebstahl in/aus PKW

Am Donnerstag, den 16.07.2020, schlug ein unbekannter Täter zwischen 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr, die hintere Seitenscheibe eines im Peter-Cordes-Weg abgestellten PKW der Marke VW ein. Anschließend wurde durch den unbekannten Täter der Kofferraum durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen konnten keine Gegenstände entwendet werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Sachbeschädigung durch Feuer

Ein bislang unbekannter Täter setzte am 16.07.2020 gegen 23:45 Uhr mehrere zur Abholung bereitgestellte gelbe Plastiksäcke in der Heidestraße in Bad Bevensen in Brand. Durch den Brand der Plastiksäcke wurde ein angrenzender Holzzaun beschädigt. Der Versuch eine ebenfalls abgestellte Papiertonne in Brand zusetzen schlug fehl. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: (05821) 97655-0, entgegen.

Uelzen OT. Oldenstadt - Reifen von drei PKW zerstochen

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.07.2020, 22:30 Uhr auf Donnerstag, den 16.07.2020, zerstach ein unbekannter Täter mehrere Reifen von drei im Uelzener Ortsteil Oldenstadt abgestellten PKW. Die PKW waren in den Straßen Zum See / Kleine Bäckerstraße / Berghofstraße geparkt. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

Suderburg - Sachbeschädigung an Oberschule

Eine Dachrinne und mehrere auf dem Flachdach verlegte Blitzschutzleitungen wurden durch einen unbekannten Täter an einer Schule in der Straße Am Alten Friedhof beschädigt. Ein Zeuge meldete den Vorfall am Donnerstagmorgen, den 16.07.2020, der Polizei. Der Tatzeitraum konnte nicht eingegrenzt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Suderburg, Tel.: (05826) 98701-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz des Finanzamtes Uelzen abgestellten PKW. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, den 16.07.2020, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße Am Königsberg. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von dem Verkehrsunfallort, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

