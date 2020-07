Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Sachbeschädigungen ++ Einbruch in Kiosk ++ Verkehrskontrollen der Polizei ++

Lüneburg (ots)

+++ Landkreis Lüneburg +++

Scharnebeck - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Am Dienstag, den 14.07.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Täter, gegen 01:00 Uhr, durch Entzündung von Feuerwerkskörpern zwei Abfallbehälter aus Metall in einer Parkanlage in der Straße Hinter der Lübbelau in Scharnebeck. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Scharnebeck, Tel.: (04136) 90059-0, entgegen.

Bardowick - Seitenscheibe eines PKW beschädigt

Auf einem Parkplatz eines Bauzentrums in der Straße Am Landwehrkreisel in Bardowick kam es am Dienstag, den 14.07.2020, zwischen 12:15 Uhr und 12:20 Uhr, zu einer Sachbeschädigung eines kurzeitig abgestellten PKW. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Scheibe des Beifahrerfensters auf bislang unbekannte Art und Weise zerstört. Aus dem PKW wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bardowick, Tel.: (04131) 79940-0, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Glascontainer

Am Dienstag, den 14.07.2020, kam es gegen 00:35 Uhr zu einer Sachbeschädigung von zwei vor dem Freibad Hagen abgestellten Glascontainern. Die Glascontainer wurden durch einen bislang unbekannten Täter, vermutlich durch die Entzündung von Feuerwerkskörpern, beschädigt. Zeugen gaben an, dass sie zur Tatzeit einen lauten Knall hörten und daraufhin die Polizei verständigten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüdersburg - Verkehrsunfall mit Reh - leichtverletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Reh kam es am Dienstag, den 14.07.2020, gegen 10:50 Uhr, auf der Landesstraße 219 zwischen Hittbergen und Lüdersburg. Eine 67-jährige Ford-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Landesstraße 219 als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Die Fahrzeugführerin kollidierte mit dem zweiten Reh, welches durch den Aufprall unglücklicherweise durch die Windschutzscheibe des Ford flog. Die 67-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Melbeck - Verkehrsunfall - Strohballen fallen von Anhänger

Am Dienstagnachmittag, den 14.07.2020, kam es um kurz vor 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 4 / Uelzener Straße / Ebstorfer Straße in Melbeck. Ein Trecker befuhr mit zwei Anhängern die Ebstorfer Straße und beabsichtigte in die Uelzener Straße einzubiegen. In der Kurve kippte der hintere Anhänger, welcher mit Strohballen beladen war, um. Sowohl der Anhänger als auch die geladenen Strohballen fielen auf einen auf der Linksabbiegerspur stehenden PKW. Zudem fielen einige der Strohballen noch auf einen ebenfalls verkehrsbedingt haltenden LKW. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - beteiligtes Kind wird gesucht!

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, den 14.07.2020, gegen 13:30 Uhr, im Ahornweg in Lüneburg. Eine 19-jährige Lüneburgerin befuhr mit ihrem PKW den Ahornweg in Richtung Dahlenburger Landstraße und beabsichtigte auf diese nach rechts einzubiegen. Plötzlich kreuzte ein von rechtskommender Radfahrer den Fahrtweg der 19-jährigen. Es kam im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht an der rechten Hand verletzt und setzte seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort. Nach Angaben von Zeugen sei der Radfahrer ein Junge im Alter zwischen 10-12 Jahren gewesen. Der Junge habe kurze blonde Haare gehabt und trug während des Verkehrsunfalls einen Fahrradhelm. Das Kind konnte nicht weiter beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht in Parkhaus - Zeugen gesucht!

Am Dienstag, den 14.07.2020, zwischen 12:00 Uhr und 14:20, parkte der Geschädigte seinen PKW der Marke Citroen in einem Parkhaus in der Straße Neue Sülze in Lüneburg. Als der Geschädigte zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seinem PKW fest. Nach ersten Ermittlungen wurde der Citroen beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Kraftfahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich aus dem Parkhaus, ohne seine Daten am Verkehrsunfallort zu hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruchdiebstahl in Kiosk

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde im Tatzeitraum von Dienstag, den 14.07.2020, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, den 15.07.2020, 08:00 Uhr, in einen Kiosk im Sültenweg in Lüneburg eingebrochen. Der unbekannte Täter konnte Bargeld entwenden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an einer Altpapiertonne

Am Mittwoch, den 15.07.2020, setzte ein bislang unbekannter Täter gegen 04:30 Uhr eine Altpapiertonne in der Straße Vor dem Neuen Tore in Brand. Die Mülltonne wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

+++ Landkreis Lüchow-Dannenberg +++

Lemgow OT. Trabuhn - Diebstahl von Anbauteilen von landwirtschaftlichen Geräten

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 02.07.2020, 13:00 Uhr, bis Dienstag, den 14.07.2020, 13:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter diverse Anbau- / Zubehörteile von landwirtschaftlichen Geräten, welche in der Gemarkung Trabuhn abgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. (05841) 122-0, entgegen.

+++ Landkreis Uelzen +++

Uelzen - Körperverletzung nach Trennung

Am frühen Mittwochmorgen, den 15.07.2020, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Beziehungsstreit in einem Mehrfamilienhaus im Uelzener Stadtgebiet. Der 19-jährige ehemalige Lebensgefährte einer 19-jährigen Uelzerin verschaffte sich mit einem noch vorhandenen Schlüssel zu ihrer Wohnung. In Folge dessen kam es zu Streitigkeiten zwischen den Ex-Lebenspartnern. Im weiteren Verlauf kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der die 19-Jährige durch ihren Ex-Partner durch Schläge auf den Oberkörper leicht verletzt wurde. Im Anschluss nahm der 19-Jährige das Smartphone seiner Ex-Lebensgefährtin an sich und verschwand mit diesem aus der Wohnung. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Diebstahl.

Uelzen - Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Am Dienstag, den 14.07.2020, kontrollierte die Polizei mehrfach die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Hoystorfer Berg. Zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr und zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr konnten insgesamt neun Verstöße festgestellt und geahndet werden. Das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h, bei erlaubten 100 km/h, gemessen.

Bad Bodenteich / Uelzen - Weitere Verkehrskontrollen der Polizei

Die Polizei kontrollierte am Dienstag, den 14.07.2020, in der Zeit von 10:30 Uhr und 12:00 Uhr die Durchfahrtsverbotsregelung im Bereich der Baustelle der Ortsdurchfahrt in der Neustädter Straße. Dabei konnten insgesamt vier Verstöße festgestellt werden. Zudem führte die Polizei Handy- und Gurtkontrollen im Zeitraum von 13:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Mauerstraße in Uelzen durch. Insgesamt konnten fünf Verstöße festgestellt und geahndet werden.

