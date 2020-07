Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Körperverletzungen ++ Diebstahl von Fahrrädern ++ Fahrten unter dem Einfluss von Drogeneinfluss ++

Lüneburg (ots)

+++ Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg - Körperverletzung in Lüneburger Fußgängerzone

Am Montag, den 13.07.2020, kam es gegen 21:00 Uhr in der Fußgängerzone in der Lüneburger Innenstadt zu einer Körperverletzung und Bedrohung zwischen einer 33-jährigen Frau und einer 48 Jahre alten Frau aus der Hansestadt Lüneburg. Nach vorangegangen Streitigkeiten beschuldigten sich die zwei Frauen von der jeweils anderen mit einem Messer bedroht worden zu sein. Zudem gab eine der Frauen an, dass sie sich durch einen Schlag mit der flachen Hand in das Gesicht der anderen Frau schützen wollte. Personen die den Vorfall in der Fußgängerzone am gestrigen Abend beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, zu melden.

Lüneburg - Diebstahl einer Handtasche aus einem Kinderwagen

Drei bislang unbekannte Jugendliche entwendeten am Sonntagabend, den 12.07.2020, gegen 18:30 Uhr eine Handtasche aus einem Kinderwagen in der Straße Am Sande. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst als die Jugendlichen hinter einer Straßenbiegung verschwanden. Die Jugendlichen konnten durch die Geschädigte nicht weiter beschrieben werden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl zweier Fahrräder am Freibad Hagen

Am Montag, den 13.07.2020, kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu zwei Diebstählen von Fahrrädern am Freibad Hagen in der Schützenstraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Damensportrad der Marke Gudereit und ein Mountainbike der Marke Ghost. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Wohnungseinbruchsdiebstahl - Unterhaltungselektronik entwendet

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde im Zeitraum von Samstag, den 11.07.2020, 15:00 Uhr und Montag, den 13.07.2020, 12:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Markt in Dahlenburg eingebrochen. Der unbekannte Täter entwendete diverse Unterhaltungselektronik aus dem Wohnhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montagvormittag, den 14.07.2020, kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooter in der Straße Bülows Kamp in Lüneburg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter ohne den erforderlichen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Zudem wird noch überprüft ob eine Drogenbeeinflussung des Fahrzeugführers vorliegt.

Lüneburg - leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Montag, den 13.07.2020, gegen 11:30 Uhr in der Wandfärberstraße in Lüneburg. Ein 66-jähriger Suzuki-Fahrer setzte mit seinem PKW auf der Straße zurück und übersah dabei die hinter ihm die Straße querende 95-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Die 95-jährige stürzte in Folge dessen, zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde zur weiteren Behandlung einem Klinikum zugeführt.

Lüneburg - Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgängerin - leichtverletzt

Am Montag, den 13.07.2020, kam es gegen 17:30 Uhr auf der Lünertorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Fußgängerin. Ein 25-jähriger Lüneburger befuhr mit seinem Pedelec die Lünertorstraße in Richtung Bahnhof. Plötzlich trat von links eine 24-jährige Fußgängerin zwischen zwei parkenden PKW hervor auf den Radweg. Der Pedelec-Fahrer konnte der Fußgängerin nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten. Beide Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bleckede - Einbruchdiebstahl aus Gartenhaus

Im Tatzeitraum von Samstag, den 11.07.2020, bis Dienstag, den 14.07.2020, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Gartenhaus in der Straße Töpferdamm in Bleckede diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bleckede, Tel.: (05852) 95117-0, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Die Polizeikontrollierte am Dienstagvormittag, den 14.07.2020, einen 41-jährigen Fahrzeugführer eines E-Scooters in der Haagestraße in Lüneburg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Während einer Durchsuchung konnten bei dem 41-jährigen noch Betäubungsmittel sichergestellt werden. Es wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

+++ Landkreis Lüchow-Dannenberg +++

Dannenberg OT. Prisser - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, den 13.07.2020, gegen 09:30 Uhr, auf einem Parkplatz einer Bäckereifiliale in Prisser. Der Geschädigte parkte mit seinem PKW Audi rückwärts in einer Parklücke auf dem dortigen Parkplatz. Ein neben dem Audi vorwärts eingeparkter PKW fuhr anschließend rückwärts aus der Parklücke heraus. Dabei touchierten sich die beiden Außenspiegel der jeweiligen Beifahrerseite. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: (05861) 98576-0, entgegen.

Trebel OT. Vasenthien - Technischer Defekt in Arbeitsgerät löst Feuerwehreinsatz aus Während der Strohernte geriet die Fläche eines Feldes von ca. 500m² in Brand. Ausgelöst wurde der Brand durch einen technischen Defekt in einem zur Ernte verwendeten Arbeitsgerät. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 25 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Landkreis Uelzen +++

Uelzen - Streitigkeiten in Uelzener Innenstadt - männlicher Zeuge gesucht!

Am Montag, den 14.07.2020, kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Gartenstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 20-jährigen und einer 42-jährigen aus Uelzen. Nach einem vorherigen Streitgespräch am Nachmittag ging die 42-jährige zur Wohnanschrift des 20-jährigen um den Streit zu klären. An der Wohnanschrift sei die Uelzerin nach eigenen Angaben von dem Heranwachsenden, unter dem Vorhalt eines Küchenmessers, bedroht worden. Der 20-jährige bestritt die Verwendung eines Messers. Zudem kam es im weiteren Verlauf des Streitgesprächs zu Beleidigungen.

Eine männliche Person, welche zur Tatzeit in Höhe des Parkplatzes eines dortigen Telekommunikationsunternehmens stand und nach Angaben der Beteiligten auch verbal eingeschritten sein soll, wird gebeten sich bei der Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, zu melden.

Uelzen - Einbruchdiebstahl aus PKW

Am Montag, den 13.07.2020, zerstörte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:00 Uhr eine Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgestellten PKW in der Fischerhofstraße in Uelzen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Bereits am Samstag, den 30. Mai 2020, kam es gegen 10:50 Uhr im Einmündungsbereich Meyerholzweg / Zum See / Am Platz im Uelzener Ortsteil Oldenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 71-jährige Skoda-Fahrerin befuhr den Meyerholzweg in Fahrtrichtung der Straße Am Platz und musste im dortigen Einmündungsbereich aufgrund eines haltenden LKW verkehrsbedingt warten. Der 23-jährige Fahrer eines Lieferwagens sei ihr entgegengekommen und habe beim Abbiegen in den Meyerholzweg den linken Außenspiegel und den hinteren linken Radkasten des Skoda beschädigt. Zur Unfallzeit hätten sich mehrere PKW und auch Personen in der unmittelbaren Umgebung zum Unfallort aufgehalten. Personen die sich an den Sachverhalt erinnern können werden gebeten sich bei der Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, zu melden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215

PK Timon Oetzmann

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell