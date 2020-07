Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg

Lüchow-Dbg.

Uelzen vom 10.-12.07.2020 +++

Lüneburg (ots)

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 10.07. - 12.07.2020 +

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzungen auf dem Stint / Tätlicher Angriff auf PVB

Am Freitagmorgen gg. 04:35 Uhr kam es auf dem sehr gut besuchten Stintmarkt vor einer Lokalität zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, die schließlich handfest wurde und darin endete, dass ein 29-jähriger Lüneburger einige Schläge und Tritte einstecken musste. Die Partynacht endete für ihn im Klinikum Lüneburg. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde von den eingesetzten Polizeibeamten eine Körperverletzung beobachtet. Als die Polizeibeamten dazwischen gingen wurde ein Polizeibeamter von einem 26-jährigen alkoholisierten Lüneburger tätlich angegriffen. Es kam zu einer Ingewahrsamnahme.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen der Streife kann eine Fustw-Besatzung am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße feststellen, dass ein Fzg-Führer in seinem PKW während der Fahrt eine große Zigarette rauchte. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle roch es verdächtig aus dem Auto heraus und es konnte ein noch nicht zu Ende gerauchter Joint gefunden werden. Der 47-jährige Fzg.führer aus Lüneburg stand unter Btm-Einfluss und eine Blutprobe wurde angeordnet. Ausserdem wurden noch geringe Mengen Marihuana sichergestellt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeits- und ein Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung im Lüneburger Vogelpark

Während eines gemeinsamen Saufgelages im Vogelpark kommt es am Samstag gegen 17:20 Uhr zu einer Körperverletzung unter zwei Männern. Der 47-jährige Beschuldigte aus Lüneburg schlug dem 30-jährigen Opfer aus Bad Bevensen mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Das Opfer wehrt sich. Dabei zerriss sein T-Shirt. Es wurden Strafanzeigen aufgenommen und Platzverweise erteilt.

Lüneburg - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Donnerstag 17:00 Uhr bis Samstag, 19:00 Uhr kam es in der Langenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten zwei Fenster auf, stiegen in das Haus ein, durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck sowie einen Tresorwürfel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Radfahrer mit Handy am Ohr

Eine Polizeistreife erkannte gegen 20:Ö20 Uhr in der Dörnbergstraße einen Fahrradfahrer der während der Fahrt ein Mobiltelefon am Ohr hielt. Der Radfahrer missachtete das Anhaltezeichen der Polizeibeamten, fuhr auf seiner Flucht u.a. über eine Rotlicht zeigende LZA und konnte trotz Blaulicht und Martinshorn nur durch einen robusten Einsatz des Funkstreifenwagens angehalten werden. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Personenkontrolle mit Btm-Fund

Auf dem Parkplatz des Johanneums wurde ein PKW mit fünf Insassen am Samstagabend gegen 23:30 Uhr überprüft. Aus dem Fzg. war ein süsslicher Marihuanageruch zu vernehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei einem Beschuldigten (männl., 18 Jahre aus LG) Marihuana und starke Beruhigungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung am Stint

Am frühen Sonntag gegen 00:35 Uhr soll eine größere Personengruppe am Stintmarkt angekommen sein. Gezielt wurde dort ein 21-jähriger Lüneburger aufgesucht und mit Baseballschlägern sowie anderen Stöcken auf ihn eingeschlagen und auch gegen den Kopf getreten. Ein noch Unbekannter soll sogar eine Machete mitgeführt haben. Der eigentliche Tatort soll in der Straße Bei der Abtspferdetränke gewesen sein. Ein unbeteiligter 20-jähriger Lüneburger wollte schlichten und helfen und wurde von einem namentlich bekannten Beschuldigten in das Gesicht geschlagen. Eingesetzte Polizeibeamte konnten insgesamt vier Personalien von Angreifern feststellen. Alle Beschuldigten sind zwischen 20 und 22 Jahren alt und wohnen in Lüneburg. Eine Vielzahl von weiteren Beschuldigten konnte unerkannt bleiben.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen der Tat bei der Polizei Lüneburg melden mögen. Tel. 04131-8306-2215

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung am Stintmarkt die Dritte

Am Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr kam es vor einer Kneipe auf dem Stint zu einer Auseinandersetzung zwischen einem z.Zt. noch Unbekannten und einem Türsteher. Der noch Unbekannte warf schlussendlich eine Flasche in Rtg. des Türstehers und traf einen Unbeteiligten am Kopf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüchow-Dannenberg

Einbruch in Kaarßen

Ereignisdatum: Fr., 10.07.2020 02:36 Ereignisort: 19273 Kaarßen, Schulstraße Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter gelangt durch Aufbrechen der Tür des Stallgebäudes in das Gebäudeinnere und entwendet anschließend 20 Angelruten sowie diverses Angelzubehör, zwei Kettensägen und ein Luftgewehr. Schadenshöhe: 2500 EUR

- Hinweise bitte an die Polizei Amt Neuhaus! -

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Ereignisdatum: So., 12.07.2020 01:45 Ereignisort: 29439 Lüchow Kurzsachverhalt: Ein 21-jähriger führte in der Nacht zu Sonntag ein Kleinkraftrad der Marke Simson im öffentlichen Verkehrsraum, ohne die dafür erforderliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben. Weiterhin führten nicht zugelassene bauartbedingte Veränderungen am Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ereignisdatum: Sa., 11.07.2020 13:30 Ereignisort: Landwirtschaftl. Wirtschaftsweg zwischen Nauden und Luckau Kurzsachverhalt: Eine 42-jährige befuhr mit ihrem Kleinkraftrad den Wirtschaftsweg zwischen Nauden und Luckau. In einer Kurve stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache, verletzte sich hierbei und wurde anschließend in die Klinik nach Dannenberg verbracht.

Sachbeschädigung an Pkw

Ereignisdatum: Sa., 11.07.2020, 20.00 Uhr bis So., 12.07.2020, 08:00 Ereignisort: 29462 Wustrow, Remontestraße Kurzsachverhalt: Durch unbekannte Täter wurde ein Außenspiegel des geparkten Pkw Daimler-Benz abgetreten. Schadenshöhe: 500 EUR

- Hinweise bitte an die Polizei Lüchow! -

Uelzen

Aufmerksamer Nachbar

Samstagmorgen um 00.30 Uhr informierte ein aufmerksamer Nachbar aus Weste die Polizei, er hatte im Nachbarhaus Licht einer Taschenlampe bemerkt und da es in letzter Zeit mehrere Einbrüche in der Umgebung von Himbergen gegeben hatte, erschien es ihm seltsam. Die Polizei stellte in Tatortnähe einen 20-Jährigen aus der Umgebung fest, der sich in Widersprüche verwickelte. Erste Ermittlungen ergaben, dass er durch eine unverschlossene Tür in das Wohnhaus gelangte und schon einen Raum durchsucht hatte, während die Bewohner in einem anderen Raum schliefen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Geschwindigkeitskontrolle

Am Samstag wurde in der Zeit von 13.20 - 14.20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B4, Ortsumgehung Westerweyhe, durchgeführt. Die Polizei stellte 8 Verstöße fest, die höchste Geschwindigkeit hatte ein 18-Jähriger mit 178 km/h.

Unfall mit Fahrradfahrer

Samstag, gegen 19.50 Uhr, kommt es auf der Bahnhofstraße, Einmündung zur Albrecht-Thaer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Ein 31-jähriger Uelzener will mit seinem Pkw von der Innenstadt kommend nach links in die Albrecht-Thaer Straße einbiegen und übersieht den von vorne in die Innenstadt fahrenden 28-jährigen Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer wird durch den Zusammenprall leicht verletzt, Sachschaden entsteht an beiden Fahrzeugen.

Ortsschild abgerissen

Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr melden Zeugen, dass Jugendliche das Ortseingangsschild in Westerweyhe an der Hugo-Steinfeldstraße abreißen. Die Polizei konnte die 3 Jugendliche (16-17 Jahre) namentlich feststellen, die sich nach eigenen Angaben aus Übermut an das Ortschild "hängten" und es dadurch abrissen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell