POL-LG: POL-LG: ++ Einbruchsdiebstähle ++ Verkehrsunfälle ++ Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit +++

+++ Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg - Familienstreitigkeit endet in häuslicher Gewalt - Wegweisung ausgesprochen

Am späten Dienstagmorgen, den 07.07.2020, endete ein Familienstreit im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor in einer häuslichen Gewalt. Der 19-jährige Sohn der Familie geriet in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Mutter und seinen Schwestern in einen Streit. Im weiteren Verlauf warf der Sohn mit einer Kunststoffflasche nach seinen Angehörigen und zerstörte das Smartphone seiner Schwester. Dem Verursacher wurde eine Wegweisung für 7 Tage für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Einen 27-jährigen aus der Ortschaft Brietlingen kontrollierte die Polizei am Dienstag, den 07.07.2020, gegen 15:15 Uhr in der Straße Am Schifferwall in Lüneburg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 27-jährige sein Kleinkraftrad mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen in Betrieb genommen hatte. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Lüneburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In den Abendstunden des 07.07.2020 wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines PKW der Marke VW auf der Dahlenburger Landstraße kontrolliert. Der 20-jährige führte das Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 20-jährige aus Lüneburg hat sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Lüneburg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter warf im Tatzeitraum vom Dienstagabend, den 07.07.2020, auf Mittwochmorgen, den 08.07.2020, die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz an der Straße Auf der Saline geparkten PKW ein. Der unbekannte Täter konnte Bargeld aus dem PKW entwenden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: (04131) 8306-2215, entgegen.

Amelinghausen OT. Dehnsen - verletzte Person nach Auffahrunfall

Am Mittwoch, den 08.07.2020, kam es gegen 06:35 Uhr auf der Kreisstraße 9 zwischen Etzen und Soderstorf zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Etzen in Fahrtrichtung Soderstorf fahrender Linienbus musste seine Geschwindigkeit verringern, um einen ihm entgegenkommen Fahrradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Dieses hatte ein hinter dem Linienbus fahrender 49-jähriger Fahrzeugführer mit seinem KIA cee'd zu spät erkannt und fuhr auf den Linienbus auf. Der 49-jährige Fahrzeugführer des KIA cee'd verletzte sich bei dem Verkehrsunfall und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Zudem waren mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu beseitigen.

+++ Landkreis Lüchow-Dannenberg +++

Lüchow - Einbruchdiebstahl in Gartenlaube

Bereits am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum von Samstag, den 04.07.2020, bis Montag, den 06.07.2020, zu Einbruchsdiebstählen in zwei Gartenlauben in der Straße An den Kabelgärten in Lüchow. Der bislang unbekannte Täter zerstörte eine Fensterscheibe, betrat die Gartenlauben und entwendete ein Fahrrad und eine Luftpistole. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: (05841) 122-0, entgegen.

Lüchow - Einbruchdiebstahl aus leerstehendem Gewerbeobjekt

Im Tatzeitraum vom 17.06.2020 bis zum 07.07.2020 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein leerstehendes Gewerbeobjekt im Stadtgebiet Lüchow, Lange Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten durch eine Fensterscheibe, welche sie zunächst auf unbekannte Weise zerstörten, in das Gebäude. Es wurden u.a. ein Kaffeevollautomat und ein Zigarettenautomat entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: (05841) 122-0, entgegen.

Sallahn - Alleinbeteiligt verunfallt - leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am gestrigen Dienstagabend, den 07.07.2020, gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 8 zwischen den Ortschaften Sallahn und Krummasel. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Uelzen kam mit ihrem VW UP! aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte eine Schutzplanke. Der PKW schleuderte im weiteren Verlauf des Unfallhergangs auf die Fahrbahn zurück. Die 42-jährige Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Waddeweitz - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch, den 08.07.2020, kam es gegen 07:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 493 im Bereich des Waddeweitzer Kreisverkehrs. Eine 41-Jährige übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten PKW BMW einer 43-Jährigen. Die 41-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Uelzen verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6500 Euro.

+++ Landkreis Uelzen +++

Uelzen - Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Alkohol

Die Polizei kontrollierte am Dienstag, den 07.07.2020, gegen 11:00 Uhr den VW Passat eines 48-Jährigen in der Straße Am Funkturm in Uelzen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,98 Promille. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Uelzen - Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4

In den Abendstunden des 07.07.2020 führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 4 durch. Insgesamt konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Das schnellste Kraftfahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h, bei erlaubten 100 km/h, gemessen. Weitere Geschwindigkeitsmessungen werden folgen.

Bad Bevensen - Seitenscheibe eingeschlagen - kein Diebesgut

Ein bislang unbekannter Täter schlug am gestrigen Dienstag, den 07.07.2020, im Zeitraum von 15:55 Uhr bis 16:55 Uhr, die Seitenscheibe eines im Alten Mühlenweg geparkten PKW ein. Es wurden keine Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: (05821) 97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Sachbeschädigung an einer Rankhilfe

Am Dienstag, den 07.07.2020, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung einer Rankhilfe im rückwärtigen Bereich eines Supermarktes in der Neustädter Straße in Bad Bodenteich. Zeugen konnten zwei männliche Jugendliche / Heranwachsende bei der Tat beobachten und die zuständige Marktleitung verständigen. Die bislang unbekannten männlichen Jugendlichen / Heranwachsenden flüchteten vom Tatort und können durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden: 1.Person:

- ca. 170 bis 180cm - dunkle kurze Haare - schwarzer Pullover - schwarze Hose - weißes T-Shirt

2. Person:

- ebenfalls ca. 170 bis 180cm - grauer Pullover - schwarze Hose

Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bodenteich, Tel.: (05824) 965980, entgegen.

Bienenbüttel - Trunkenheit im Straßenverkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 08.07.2020, kontrollierte die Polizei gegen 09:20 Uhr einen 60-jährigen Fahrzeugführer eines VW Lupo in der Beverbecker Straße. Ein in der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der 60-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

