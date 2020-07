Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: POL-LG: ++ Wohnungseinbruchsdiebstähle ++ Verkehrsunfälle ++ Warnung vor falschen Polizeibeamten ++

Lüneburg (ots)

+++ Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg OT. Häcklingen - Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Wochenende vom 03.07.2020 bis 06.07.2020 in der Straße Am Bäckerfeld im Lüneburger Ortsteil Häcklingen. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschafft sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendete Elektronikgeräte und (Elektro-)Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: (04131) 8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Montag, den 06.07.2020, gegen 16:15 Uhr, auf der Bundesstraße 209 zwischen Lüneburg und Amelinghausen. Eine 69-jährige aus der Gemeinde Rehlingen geriet mit ihrem PKW VW Golf aus Lüneburg kommend in Fahrtrichtung Amelinghausen in einem dortigen Kurvenverlauf aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen ihr aus Amelinghausen entgegenkommenden PKW VW Passat eines 59-jährigen. Im weiteren Unfallverlauf kollidiert die Fahrzeugführerin des VW Golf mit einem weiteren PKW VW Polo einer 53-jährigen, welche ebenfalls die Bundesstraße 209 aus Amelinghausen in Fahrtrichtung Lüneburg befährt. Die Fahrzeugführerin des VW Golf und die Fahrerin des VW Polo werden durch den Unfallhergang schwerverletzt. Der Fahrzeugführer des VW Passat erleidet leichte Verletzungen. Durch den Unfallhergang entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Die Bundesstraße 209 wurde für die Unfallaufnahme teilweise vollgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Neetze - Beteiligter Kraftfahrzeugführer versucht nach Verkehrsunfall zu flüchten

Auf der Landesstraße 221 kam es am Montagmittag, den 06.07.2020, gegen 11:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die beteiligten PKW VW Passat eines 65-jährigen Lüneburger und einer 46-jährigen Daimler-Fahrerin touchierten sich zwischen den Ortschaften Neetze und der Sülbeck an ihren Außenspiegeln. Im Verlauf des Unfallherganges rissen die Außenspiegel der oben genannten PKW ab und beschädigten, durch umherfliegende Trümmerteile, die Windschutzscheibe eines weiteren PKW eines 50-jährigen. Der 65-jährige Lüneburger flüchtete zunächst vom Verkehrsunfallort und konnte aber im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme angetroffen werden. Durch den Unfallhergang entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Lüneburg - Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am Montagmittag, den 06.07.2020, ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bleckeder Landstraße. Ein 73-jähriger Lüneburger musste auf der Bleckeder Landstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts mit seinem PKW Daimler verkehrsbedingt halten. Dieses übersah ein hinter ihm fahrender 73-jähriger mit seinem PKW der Marke VW zu spät und fuhr auf dem vor ihm haltenden PKW Daimler auf. Der 73-jährige Fahrzeugführer des PKW Daimler wurde durch den Unfallhergang leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Lüneburg - Erneut mehrfache Anrufe falscher Polizeibeamter

Erneut wurden mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Lüneburg von falschen Polizeibeamten am gestrigen Montag, den 06.07.2020, über ihre Festnetztelefone kontaktiert. Die Bürgerinnen und Bürger verhielten sich vorbildlich und verständigten nach den Anrufen umgehend die Polizei. Ein (finanzieller) Schaden ist in allen Fällen nicht eingetreten. Immer wieder kommt es zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Deswegen gibt die Polizei Verhaltenshinweise und Abläufe solcher Betrugsversuche an die Bürgerinnen und Bürger heraus.

- Entweder: Sie rufen an!

Am Telefon meldet sich ein Polizeibeamter und erklärt, dass Einbrecher festgenommen worden seien. Man habe bei der Durchsuchung einen Notizzettel mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift gefunden. Nun wolle die Polizei weitere Straftaten verhindern. Dazu sei Ihre Mitarbeit erforderlich. Der Täter geht äußerst geschickt vor und versucht, Informationen über vorhandene Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld und Wertanlagen zu erlangen. Es wird angeboten, natürlich zu Ihrem Schutz, vorbeizukommen und Geld, Schmuck und Wertgegenstände abzuholen und sicher bei Polizei aufzubewahren. Mancher Täter ist so dreist zu behaupten, dass die Polizei Hinweise auf Mittäterschaft von Bankmitarbeitern habe. Ziel ist auch noch an Bankguthaben der Opfer zu kommen. Achtung! Durch Manipulation kann die Telefonnummer der Polizei auf der Telefonanzeige sichtbar sein, obwohl der Anruf nicht von der Polizei kommt! Dies gilt sowohl für die 110 als auch die 8306 mit entsprechender Durchwahlnummer. Auch kann sein, dass mit bekannten Namen agiert wird, wie z.B. dem Namen eines Kontaktbeamten. Die Polizei fordert Sie niemals auf, Geld abzuheben oder Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände auszuhändigen, um Ermittlungen zu unterstützen. Rufen Sie auch nicht unter der angezeigten Telefonnummer zurück, sondern legen Sie auf und verständigen bei verdächtigen Vorfällen umgehend die 110!

- Oder: Sie klingeln!

Bei diesem Trick geben die Täter vor, in die Wohnung nebenan sei eingebrochen worden. Nun sei es erforderlich, auch in Ihrem Haus die Fenster und Türen auf Einbruchspuren zu kontrollieren. In der Regel kommen zwei Täter, die sich als Kriminalbeamte vorstellen und daher auch keine Uniform tragen. Sie weisen sich mit falschen Ausweisen oder falscher Kripo-Marke aus. Während der eine Täter mit dem Opfer Fenster für Fenster "nach Spuren absucht", durchsucht der andere Täter in dieser Zeit die möglichen Verstecke nach Geld und Wertsachen. Auch Amtspersonen, wie Polizeibeamte müssen sich ausweisen. Uniformierte Beamte tragen in der Regel einen Dienstausweis bei sich, sind aber nicht verpflichtet ihn mitzuführen. Der Dienstausweis in Niedersachsen ist grün und aus Papier. Auch Zivilbeamte sind grundsätzlich angehalten, sich auszuweisen, da sie nicht sofort als Polizisten zu erkennen sind. Zusätzlich tragen Beamte der Kriminalpolizei eine Dienstmarke mit sich. Die gilt allerdings nur als zusätzliches Ausweisdokument und ersetzt nicht den Dienstausweis bei der Legitimation gegenüber dem Bürger. Bei der Überprüfung des Dienstausweises sollten sich die Bürger nicht hetzen lassen. Die Polizei rät, die Angaben des Dokuments in Ruhe zu kontrollieren: "Vergleichen Sie Foto und Person, ist der Druck sauber oder könnte es eine Kopie sein? Ist ein Stempel vorhanden?" Beharrliches Nachfragen schrecke Betrüger oft ab, auch zeigten Ganoven den Ausweis eher kurz vor, damit man ihn nicht so genau sehe. Jedoch weist die Polizei aber auch darauf hin, dass Polizisten den Dienstausweis nicht aus der Hand geben. Die polizeilichen Maßnahmen dürfen natürlich nicht beeinträchtigt werden. Bleiben Zweifel bestehen, sollte die Dienststelle angerufen werden, von der die Personen kommen, bevor man sie in die Wohnung lässt. Ist die Nummer der Wache auf die Schnelle nicht zu finden oder nicht zur Hand, können Bürger auch die 110 anrufen. Es gibt zahlreiche ähnliche Varianten. In letzter Zeit sind auch Fälle bekannt geworden, in denen sich Betrüger als Staatsanwälte, Bankmitarbeiter oder andere Amtspersonen ausgegeben haben. Die Opfer werden mit viel Einfallsreichtum in Angst und Schrecken versetzt und diese Situation wird zum Betreten der Wohnung oder zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen genutzt.

Reppenstedt - Sachbeschädigung an der Schulsporthalle der Grundschule

Nicht zum ersten Mal ist es zu einer Sachbeschädigung an der Schulsporthalle in Reppenstedt gekommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom 03.07.2020 bis 06.07.2020, Steine auf die dortigen Fassadentafeln der Sporthalle und beschädigte bzw. zerstörte diese. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Reppenstedt, Tel.: (04131) 66388, entgegen. Lüneburg - Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Lüneburger Innenstadt, wurden am Montagabend, den 06.07.2020, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr, insgesamt 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde, bei erlaubter Schrittgeschwindigkeit, mit 32 km/h gemessen. Weitere Geschwindigkeitsmessungen werden folgen.

+++ Landkreis Lüchow-Dannenberg +++

Clenze - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei kontrollierte am Montagabend, den 06.07.2020, einen PKW Ford Mondeo im Klintweg in Clenze. Bei der Verkehrskontrolle wurde gegen 18:30 Uhr festgestellt, dass für den PKW kein Versicherungsschutz besteht. Der 42-jährige Fahrzeugführer und der 37-jährige Fahrzeughalter müssen sich nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Lüchow - Geldbörse in Einkaufsmarkt entwendet

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde die Geldbörse der Geschädigten während dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Theodor-Körner-Straße in Lüchow entwendet. Es entsteht ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Der Sachverhalt trug sich am Montagmittag, den 06.07.2020, zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr, zu.

Immer wieder kommt es in Einkaufsmärkten oder auf den Wochenmärkten in der Region zu Taschendiebstählen. Deswegen gibt die Polizei Verhaltenshinweise unter dem Motto: "Augen auf und Tasche zu!" - mit den Tipps der Polizei gegen die Tricks der Täter an die Bürgerinnen und Bürger heraus.

Wer aufmerksam ist und die Tipps der Polizei beherzigt, erschwert den Kriminellen ihre Machenschaften und erspart sich selbst viel Ärger. Taschendiebe lassen sich manchmal schon am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute (Hand- oder Umhängetasche). - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Führen Sie Wertsachen wie Bargeld, EC- und Kreditkarten auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt am Körper mit sich, möglichst in Gürteltaschen oder Brustbeuteln. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke mit Inhalt niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

Hitzacker - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Montag, den 06.07.2020, kam es im Tatzeitraum von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Heisterkamp in Hitzacker. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug fuhr gegen den geparkten PKW der Geschädigten und entfernte sich vom Verkehrsunfallort. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker, Tel.: (05862) 378, entgegen.

+++ Landkreis Uelzen +++

Himbergen OT. Klein Thondorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Geldbörse entwendet

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus ist es in der Nacht von Montag, den 06.07.2020, auf Dienstag, den 07.07.2020, im Himberger Ortsteil Klein Thondorf gekommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug eine Fensterscheibe einer Terrassentür ein und gelangte durch das Fenster in das Einfamilienhaus. Es wurde eine Geldbörse samt Bargeld erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 9300, entgegen.

Uelzen - Urkundenfälschung und Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol

Am späten Montagabend, den 06.07.2020, kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Uelzener Fahrzeugführer eines PKW der Marke Opel in der Straße An den Zehn Eichen in Uelzen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht für den geführten PKW ausgegeben waren. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Bienenbüttel - Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen

In der Nacht von Sonntag, den 05.07.2020, auf Montag, den 06.07.2020, ist es zu gleich zwei Sachbeschädigungen in der Edendorfer Straße in Bienenbüttel gekommen. In beiden Fällen wurden Steine auf die Windschutzscheibe der am Fahrbahnrand geparkten Kraftfahrzeuge geworfen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Steine aus einem vorbeifahrenden PKW geworfen wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Bienenbüttel, Tel.: (05823) 954000, entgegen.

Bad Bevensen - Kennzeichen entwendet

Bereits am vergangenen Wochenende, im Tatzeitraum vom 03.07.2020 bis 06.07.2020, wurden die amtlichen Kennzeichen LG-ZG 3333 eines in der Straße Am Bahnhof abgestellten PKW in Bad Bevensen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: (05821) 976550, entgegen.

Wrestedt - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Montag, den 06.07.2020, ist es zwischen 05:30 Uhr und 08:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Höhe einer dortigen Bäckerei gekommen. Durch ein bislang unbekanntes beteiligtes Kraftfahrzeug wurde der Außenspiegel des PKW der Geschädigten touchiert. Das unbekannte Kraftfahrzeug setzte seine Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Hinweise nimmt die Polizeistation Wrestedt, Tel.: (05802) 987150, entgegen.

Uelzen - Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Im Tatzeitraum von Sonntagabend, den 05.07.2020, bis Dienstagmorgen, den 07.07.2020, wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft die Seitenscheibe des Beifahrerfensters eines im Peter-Cordes-Weg geparkten Renault Kadjar eingeschlagen. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. (0581) 9300, entgegen.

Uelzen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Bereits am Sonntag, den 28.06.2020, ist es gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Radfahrer auf der Brücke an der Wendlandstraße / Bundesstraße 191 gekommen. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein aus der Ortschaft Oldenstadt kommender Radfahrer von einer weiblichen Fahrzeugführerin übersehen, welche von der Ausfahrt der Bundesstraße 4 nach rechts auf die Bundesstraße 191 in Fahrtrichtung Lüchow/Dannenberg einbiegen wollte. Die weibliche Fahrzeugführerin habe sich noch nach dem Befinden des gestürzten Radfahrers erkundigt und sei danach, ohne die Feststellungen ihrer Daten zu ermöglichen, weitergefahren. Die weibliche Fahrzeugführerin und der beteiligte PKW können wie folgt beschrieben werden: Zu den Fahrzeuginsassen:

- Fahrzeugführerin: ca. 60 bis 70 Jahre alt

-Auf dem Beifahrersitz habe eine weitere Dame - etwa desselben Alters - gesessen

- Eine der Damen habe rote Haare und die andere Dame graue Haare gehabt

Zu dem PKW:

- silberner Kleinwagen - vermutliches Kennzeichenfragment: H-P (und zwei bis drei Ziffern)

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 9300, entgegen.

Bad Bevensen - Zeugenaufruf nach Beleidigung

Die Polizeistation Bad Bevensen bittet um Mithilfe nach einer Beleidigung in den Nachmittagsstunden des 04.07.2020 an der Sasendorfer Straße im Bereich der dortigen Bahnunterführung. Gegen 14:40 Uhr seien drei Kinder von einem Mann beleidigt worden. Der Mann sei in der Begleitung einer Frau gewesen, welche einen Kinderwagen geschoben habe. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Zur Person:

- Alter: ca. 25-35 Jahre alt - Größe: ca. 180cm - Herkunft: deutscher Staatsangehöriger - Statur: normal - Bart: rötlich / ins bräunliche gehender Vollbart

Zur Bekleidung:

- schwarze Basecap - schwarze Jacke - schwarze Hose - dunkle/schwarze Schuhe (eventuell der Marke: Nike)

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: (05821) 976550, entgegen.

